Підсанкційний російський олігарх Авен "не знає, як вижити" у Лондоні, - Financial Times
Банкір Пйотр Авен заявив, що його бізнес зруйновано вщент.
Про це Авен розповів Financial Times, - інформує Еспресо.TV.
"Чи дозволять мені найняти покоївку і водія? Я не керую авто… Можливо, моя падчерка керуватиме. Ми не розуміємо, як вижити", – сказав він.
Бізнесмен переконує, що санкції проти нього не мали підстав. Він буде оскаржувати їх, шукає британського адвоката, щоб розморозити кошти, достатні для оплати юридичної консультації. Але, - каже олігарх, - місцеві юристи "не хочуть працювати з росіянами".
"Мені сказали, що змінити санкції практично неможливо", - зауважує банкір.
Авен розповів, що таки має вплив на Путіна та підтримує тісні контакти з Кремлем. Проте він зазначив, що ведення бізнесу в Росії вимагає контакту з президентом.
"Дуже дивно опинитися під санкціями лише тому, що ти зустрічаєшся з президентом. Ми намагалися бути абсолютно поза політикою. З Путіним я представляв "Альфа-груп", а не себе", - сказав Авен.
- Нагадаємо, фінансова поліція Італії заарештувала віллу Петра Авена вартістю понад 4 мільйони євро.
Довідково. Петро Авен - один з власників фінансового консорціуму Альфа-Груп. Йому належить 12,40% Альфа-Банку в Україні. Олігарх потрапив під санкції ЄС 28 лютого через зв'язки з адміністрацією російського президента Володимира Путіна. 15 березня його внесли до списку санкцій Великобританії.
За даними Євросоюзу, саме Авен надавав допомогу Кремлю в спробах зняти санкції Заходу, які ввели через російську агресію в Україні. У 2018 році Авен разом з Михайлом Фрідманом літали до Вашингтона, щоб передати послання уряду Росії щодо американських санкцій і відповіді РФ.
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