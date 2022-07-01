Підтримка Путіна поза моїм розумінням, - легенда Формули-1 Гемілтон

Про це повідомляє Planet F1.

Гемілтон відреагував на висловлювання екскерівника Формули-1 Берні Екклстоуна, який підтримав Путіна і заявив, що "всі українці були російським народом".

"Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей, вбивства людей. Підтримка такої людини – поза моїм розумінням. Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль. Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть привнести нічого хорошого", – заявив семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Айфель та повторив досягнення Міхаеля Шумахера за кількістю перемог на етапах ЧС.

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