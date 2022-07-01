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Підтримка Путіна поза моїм розумінням, - легенда Формули-1 Гемілтон

1 липня, 2022 п'ятниця
18:27
Спорт Льюїс Гемілтон

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон не розуміє, як можна підтримувати президента Росії Володимира Путіна

Про це повідомляє Planet F1.

Гемілтон відреагував на висловлювання екскерівника Формули-1 Берні Екклстоуна, який підтримав Путіна і заявив, що "всі українці були російським народом".

"Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей, вбивства людей. Підтримка такої людини – поза моїм розумінням. Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль. Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть привнести нічого хорошого", – заявив семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон.

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Україна
Росія
формула 1
Володимир Путін
автоперегони
автоспорт
війна з Росією
Льюїс Хемілтон
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