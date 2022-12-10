Підтримка України з боку Заходу – не благодійність, а самозбереження, - міністр фінансів Марченко

Про це він сказав у інтерв'ю Associated Press

Марченко зауважив, що фінансова підтримка України є мізерною в порівнянні з тим, що розвинені країни витрачали на боротьбу з надзвичайними ситуаціями, такими як світова фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19. І що гроші зміцнюють свободу та безпеку далеко за межі боротьби України.

"Це не благодійність - підтримати Україну, - сказав Марченко. - Ми намагаємося захистити свободу і демократію всього цивілізованого світу".

"Зараз не час відкладати будь-яку підтримку, втомлюватися від України й українських проблем", - зазначив Марченко. Він наголосив, що громадяни та чиновники ЄС мають розуміти: зараз йдеться про самозахист та самозбереження Європи, адже після України Росія наблизиться до європейського кордону.

За словами міністра, збитки від російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, як-от електростанції, обійдуться в 0,5% річного обсягу виробництва України наступного року, до того ж Київ намагається покрити дефіцит бюджету, еквівалентний 38 мільярдам доларів.

Марченко зауважив, що нині різко зросла кількість українців, які живуть у злиднях. За його словами, інфляція перевищила 26% станом на жовтень і може зрости до 28% до кінця року.

"Усі можливі ресурси, які ми можемо використати, ми використовуватимемо, щоб допомогти нашому народу вижити в цих умовах, - сказав він. - Але, знову ж таки, люди розуміють, чому вони страждають, вони хочуть жити в незалежній країні".

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