"Підтримуємо "Кримську платформу": Британія розповіла про арешти, тортури і залякування Росією жителів Криму і ОРДЛО

Про це йдеться у відомчому "Звіті про права людини та демократію" за 2020 рік, передає Укрінформ.

У документі йдеться, що Росія продовжувала ігнорувати заклики міжнародних організацій відкрити доступ до Криму та не обмежувати доступ до ОРДЛО.

"У Криму де-факто російська влада продовжила переслідувати групи меншин і дисидентів, використовуючи свавільні арешти, тортури і залякування для обмеження основних свобод. Щонайменше 109 політичних в’язнів залишилися під вартою в Росії та Криму, в тому числі 72 кримських татари, чимало з них утримувалися у нелюдських умовах, піддавалися тортурам і жорстокому поводженню" - йдеться у звіті.

Правозахисники зазначили, що продовжать закликати владу РФ виконувати зобов'язання з прав людини.

"Велика Британія також підтримає нову міжнародну Кримську платформу, яка об’єднає світову спільноту заради сприяння повернення Криму в Україну", - підсумували в міністерстві.