"Підтримуємо "Кримську платформу": Британія розповіла про арешти, тортури і залякування Росією жителів Криму і ОРДЛО
За даними МЗС Великої Британії, РФ у 2020 році регулярно порушувала права людини в окупованому Криму та ОРДЛО
Про це йдеться у відомчому "Звіті про права людини та демократію" за 2020 рік, передає Укрінформ.
У документі йдеться, що Росія продовжувала ігнорувати заклики міжнародних організацій відкрити доступ до Криму та не обмежувати доступ до ОРДЛО.
"У Криму де-факто російська влада продовжила переслідувати групи меншин і дисидентів, використовуючи свавільні арешти, тортури і залякування для обмеження основних свобод. Щонайменше 109 політичних в’язнів залишилися під вартою в Росії та Криму, в тому числі 72 кримських татари, чимало з них утримувалися у нелюдських умовах, піддавалися тортурам і жорстокому поводженню" - йдеться у звіті.
Правозахисники зазначили, що продовжать закликати владу РФ виконувати зобов'язання з прав людини.
"Велика Британія також підтримає нову міжнародну Кримську платформу, яка об’єднає світову спільноту заради сприяння повернення Криму в Україну", - підсумували в міністерстві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.48
- Актуальне
- Важливе