Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Піонтковський пояснив, чому під антиукраїнською і антисемітською статтею у "Комерсанті" стоїть підпис Медведєва

Піонтковський пояснив, чому під антиукраїнською і антисемітською статтею у "Комерсанті" стоїть підпис Медведєва

17 жовтня, 2021 неділя
16:21
війна з Росією Дмитро Медведєв

Позиціонування формального президента Росії у 2008-2012 роках Дмитра Медведєва як автора спрямованої проти України та чинного глави української держави Володимира Зеленського статті в московській газеті "Комерсант" адресовано передусім Заходу

Таку думку політолог Андрій Піонтковський висловив в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на Espreso.TV.

"Вони цього навіть на своїх поганих телешоу не приховують. "Щоб показати єдність нашого політичного класу", - пояснюють вони. Річ у тім, на Заході існує уявлення, що окрім силовиків (у верхівці Кремля - ​​ред.) ще є й якісь "системні ліберали", більш прозахідно налаштовані. І ось, таким символом цих "системних лібералів", їх таємним вождем розглядався Медведєв. Це, звичайно, дурниці. Але таке уявлення на Заході є. І ось вони показали, що російська влада, російський політикум, російська еліта є єдиними. Що путінці, що медведєвці - однакові мерзотники й фашисти. Вони досягли своєї мети", - зазначив політолог.

 


При цьому, наголосив Піонтковський, неповага до територіальної цілісності і суверенітету України характерні для багатьох російських політиків, у т.ч. й для тих, які перебувають в опозиції:

"Щодо України вони усі на одній хвилі налаштовані".

"Гесси можуть бути різні, а Гітлер у них один. І він не змінювався останній 21 рік", - підсумував Андрій Піонтковський, додавши при цьому, що автором статті Медведєва насправді є Путін.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Дмитро Медведєв
Антін Борковський
Андрій Піонтковський
ліберали
Студія Захід з Антоном Борковським
Комерсант
Читайте також:
16 жовтня, 2021 субота
СБУ затримала грабіжників банків, що використовували документи покійних бійців АТО-ООС
Північний потік-2
16 жовтня, 2021 субота
У Кремлі вже відкрито погрожують Європі енергетичною кризою
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
13 жовтня, 2021 середа
Ф'юрі розповів, що відчував під час нокдаунів від Вайлдера
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
17 жовтня
16:55
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
США запропонували Туреччині закупити винищувачі F-16, - Ердоган
16:37
На Гаїті захопили в заручники 17 громадян США, - NYT
15:56
Минай
"Минай" відібрав очки у "Десни" в дебютній грі нового тренера
15:42
Юрій Бутусов
Спецоперації з ліквідації ватажків російських терористів, які здійснювалися за наказом Порошенка, при Зеленському повністю припинилися, - Бутусов
15:38
Інтерв’ю
Тетяна Таїрова-Яковлева
"Конотопську битву варто розглядати як символ", - російська історикиня
15:21
Тарас Шелестюк
Український чемпіон повернувся на ринг після тривалої перерви та переміг нокаутом
14:50
"Путін - х***о!" тепер і в Єревані. У Вірменії тисячі прихильників опозиції виконали хіт харківських ультрас
14:32
Ексклюзив
Попередження від Романа Безсмертного: Росія готує Харківські угоди - 2
14:18
Зеленський пропонував доктору Комаровському бути міністром
13:30
"Заберіть мене до себе". Мережу підкорює відео з сільського весілля на рівненському Поліссі
12:50
Юлія Привалова
Донька мера Сокирян і сестра нардепа-"слуги", яка займається бізнесом у Києві, фотографується поруч з Кремлем та постить принизливі анекдоти про "бандерівців"
12:30
Monobank припинить обслуговування карток зі злотими
12:11
На недіючому Одеському нафтопереробному заводу невідомі підпалили сірку
11:53
Ультиматум Ізраїлю від ХАМАСу: $8 млн до 19 жовтня або відновляться ракетні обстріли, - ЗМІ
11:22
Колонія №1 у Сімферополі, Україна
В окупованому Сімферополі через пожежу в колонії евакуювали 197 осіб
11:00
Епіфаній
Перш ніж змінювати світ, треба почати з себе, - Епіфаній
10:38
Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю Землю, - Financial Times
10:17
16 жовтня на фронті: 11 ворожих обстрілів, окупанти гатили з гранатометів
10:00
Франція вшанувала вбитого ісламістом вчителя Самуеля Паті
09:41
Панорама Одеси
Пандемія COVID в Україні: за добу - 11 тис. випадків, 219 смертей. Найбільше заражень - в Одесі
09:20
На Житомирщині фура розчавила легковика. Є загиблі
09:00
Вадим Синявський
"Якщо буде потрібно, і зі зброєю". Для розгону мітингарів в Білорусі залучатимуть МНС
08:40
Запоріжжя
У Запоріжжі зачиняються речові ринки, ресторани, великі ТРЦ, спортивні та концертні зали
08:14
В Єкатеринбурзі від паленого алкоголю померло 12 чоловіків та 6 жінок
07:46
Зеленський та Янукович
Зеленський та "Слуга народу" йдуть шляхом Януковича та Партії регіонів, - Володимир Цибулько
07:15
Lidl
Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України, - Lebensmittel Zeitung
07:00
Хто вигадав магічний реалізм, що таке порнографізи і де живе свобода неволі – 5 книг, які розвіють осінній смуток
2021, субота
16 жовтня
23:10
Катерина Бабкіна
Лауреаткою Центральноєвропейської літературної премії "Ангелус" стала Катерина Бабкіна
22:49
Василь Ломаченко
Ломаченко перед боєм з ексчемпіоном світу попрощався з Україною
22:32
ринок землі
Шмигаль назвав середню вартість гектару землі в Україні
22:20
Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після розгромних перемог "Динамо" та "Шахтаря"
22:00
Інтерв’ю
Олег Володкевич
"Ми бачимо абсолютно однакові причини війни", - режисер Олег Володкевич про паралелі сьогодення і України часів гетьмана Виговського
21:54
тест на коронавірус
В Україні порушено перші кримінальні провадження за підробку COVID-сертифікатів
21:40
Олексій Навальний
У Франції суд відхилив позов Навального до компанії Yves Rocher
21:22
Артем Довбик
Гол героя Євро-2020 Довбика допоміг "Дніпру-1" перемогти "Колос" в УПЛ
20:55
карантин у Львові
Ляшко розповів, доки українцям доведеться носити маски
20:30
Ларрі Міллер
Топменеджер Nike зізнався, що півстоліття тому вбив людину
20:09
Кріштіану Роналду (в червоній формі)
МЮ з Роналду програв "Лестеру" в божевільній перестрілці в АПЛ
19:43
Зонд NASA Lusy, Юпітер
NASA запустило до Юпітера зонд, який допоможе розкрити таємницю виникнення Сонячної системи
19:24
Дмитро Кулеба
Кулеба пообіцяв задавити російських злочинців у Гаазі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV