Піонтковський пояснив, чому під антиукраїнською і антисемітською статтею у "Комерсанті" стоїть підпис Медведєва
Позиціонування формального президента Росії у 2008-2012 роках Дмитра Медведєва як автора спрямованої проти України та чинного глави української держави Володимира Зеленського статті в московській газеті "Комерсант" адресовано передусім Заходу
Таку думку політолог Андрій Піонтковський висловив в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на Espreso.TV.
"Вони цього навіть на своїх поганих телешоу не приховують. "Щоб показати єдність нашого політичного класу", - пояснюють вони. Річ у тім, на Заході існує уявлення, що окрім силовиків (у верхівці Кремля - ред.) ще є й якісь "системні ліберали", більш прозахідно налаштовані. І ось, таким символом цих "системних лібералів", їх таємним вождем розглядався Медведєв. Це, звичайно, дурниці. Але таке уявлення на Заході є. І ось вони показали, що російська влада, російський політикум, російська еліта є єдиними. Що путінці, що медведєвці - однакові мерзотники й фашисти. Вони досягли своєї мети", - зазначив політолог.
При цьому, наголосив Піонтковський, неповага до територіальної цілісності і суверенітету України характерні для багатьох російських політиків, у т.ч. й для тих, які перебувають в опозиції:
"Щодо України вони усі на одній хвилі налаштовані".
"Гесси можуть бути різні, а Гітлер у них один. І він не змінювався останній 21 рік", - підсумував Андрій Піонтковський, додавши при цьому, що автором статті Медведєва насправді є Путін.
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