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Як приготувати пиріг кіш із куркою та грибами
Кіш з куркою та грибами - національна французька страва. Сьогодні її знають і готують в цілому світі. В Україні кіш також прийшовся до душі. Цей смаколик немає принципового часу для вживання: сніданок, обід чи вечеря - кіш буде доречним на столі
Інгредієнти для приготування страви кіш з куркою та грибами:
Для начинки:
- куряче філе - 300 г
- два яйця
- печериці - 400 г
- твердий сир - 100 г
- сіль (за смаком)
- сметана - 100 г
- рослинна олія - 20 г
- мускатний горіх / коріандр / чорний мелений перець (за смаком)
Для тіста:
- борошно - дві склянки
- вершкове масло - 200 г
- одне яйце
- сіль (за смаком)
Покроковий рецепт приготування страви Кіш з куркою та грибами:
- просіюємо борошно в миску
- вершкове масло нарізаємо кубиками
- додаємо до борошна
- перетираємо суміш руками в дрібну крихту
- додаємо яйце
- солимо
- замішуємо тісто до м’якого та еластичного
- викладаємо в жароміцну форму (діаметр - 24 см)
- розподіляємо тісто руками за формою, формуючи бортики
- проколюємо тісто виделкою в декількох місцях
- ставимо тісто у розігріту до 200 градусів духовку
- випікаємо десять хвилин
- виймаємо
- охолоджуємо
- нарізаємо куряче філе невеликим кубиком
- подрібнюємо гриби
- розігріваємо в сковороді рослинну олію
- обсмажуємо курку до золотистості
Фото: www.freepik.com
- додаємо гриби
- вливаємо трохи кип'яченої води
- солимо
- тушкуємо на слабкому вогні до готовності (допоки рідина випарується)
- вимикаємо нагрів
- даємо начинці охолонути
- змішуємо в мисці сметану, спеції, сіль та яйця
- перемішуємо вінчиком до однорідності
- додаємо тертий сир
- перемішуємо
- викладаємо в основу з тіста начинку з грибів та курки
- розрівнюємо
- поливаємо рівномірно заливкою пиріг зверху
- відправляємо на сорок хвилин в розігріту до 200 градусів духовку
- випікаємо до готовності.
Смачного!
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