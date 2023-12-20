Це приблизно так, як у нас було після Майдану, коли й БПП, і "Народний Фронт", і "Батьківщина", і "Самопоміч" і Радикальна партія були в одній коаліції.

Отже, заяви політиків різних партій і навіть політиків у кожній фракції відрізняються.

Комісію у міжнародних справах сейму очолив політик з партії Дональда Туска Павел Коваль.

Він першим з польських політиків після перемоги на виборах приїхав в Україну, взяв участь у заходах з нагоди роковин Голодомору, зустрівся з Зеленським, Стефанчуком, Кубраковим, Єрмаком. Голос Коваля є одним з найважливіших у східній політиці Польщі. Ми зустрічалися з Павлом і членами міжнародної комісії сейму з різних фракцій разом з Мустафою Джемілєвим і Ахтемом Чийгозом.

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Ось заява Коваля з приводу блокування доріг, яку цитує сайт польського телеканалу Tvn 24. І вона важлива.

"Протест перевізників на українському кордоні триває. Павел Коваль: це символ того, як "Право і справедливість" ставиться до східної політики

"Подивімось, до чого вони привели Польську державу. Стоїть група перевізників, які представляють невелику частину (польських перевізників, - ред.). Це меншість, яка в умовах війни заблокувала кордон, створила затор на дорогах. Польська держава стоїть поруч. Люди, які повинні їздити й розвивати свій бізнес, польський бізнес, контролюють інші машини. Я не знаю, чи можна далі створювати ситуацію, коли віз стоїть перед конем, - сказав Павел Коваль з Громадянської коаліції. - Це спадщина урядів ПіС і символ того, як вони ставилися до польської східної політики", - оцінив він.

За його словами, затор має бути розблокований негайно: "Це кордон з державою, яка перебуває у стані війни, це зима, люди на цих дорогах можуть потрапити в аварії через ці затори, можуть загинути, і було декілька таких випадків. Чому ПіС залишає нам державу, яка стоїть догори дриґом?" - запитав Коваль.

Він звернув увагу на те, що одним з лідерів протесту є політик з "Конфедерації". "Цей протест є політичним, тим важче буде його припинити, — сказав Коваль. Однак він наголосив, що проблема, яку підняли перевізники, не є вигаданою: — Уряд має обов'язок перед європейськими інституціями дбати про інтереси польської промисловості, сказав він".

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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