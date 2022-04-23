Пішли шляхом грубого монтажу: роспропаганда запустила нове фейкове відео з Зеленським
Російська пропаганда запустила нове фейкове відео з Президентом України Володимиром Зеленським. Однак цього разу вони використали банальний монтаж
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Нещодавно Центр попереджав, що пропаганда Кремля може запустити нові фейкові відео з Зеленським. Так і вийшло, але на цей раз ворожі технологи не стали вдаватися до складнішої технології діпфейку, а пішли шляхом банального і грубого монтажу.
"На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані по столу наркотики", – йдеться в повідомленні.
Центр надав також два скріншоти – зліва з оригінального відео, а справа той самий монтаж.
- Також раніше повідомляли, що російська пропаганда використовує офіцера французької розвідки у відставці Еріка Дениси для просування на іноземну аудиторію дезінформації про "справжню причину та винних у спецоперації в Україні".
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