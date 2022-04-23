Пішли шляхом грубого монтажу: роспропаганда запустила нове фейкове відео з Зеленським

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Нещодавно Центр попереджав, що пропаганда Кремля може запустити нові фейкові відео з Зеленським. Так і вийшло, але на цей раз ворожі технологи не стали вдаватися до складнішої технології діпфейку, а пішли шляхом банального і грубого монтажу.

"На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані по столу наркотики", – йдеться в повідомленні.

Центр надав також два скріншоти – зліва з оригінального відео, а справа той самий монтаж.

Також раніше повідомляли, що російська пропаганда використовує офіцера французької розвідки у відставці Еріка Дениси для просування на іноземну аудиторію дезінформації про "справжню причину та винних у спецоперації в Україні".