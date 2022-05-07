Після 9 травня можна потроху повертатися до Києва, - Кличко

Про це він сказав у інтерв'ю Радіо НВ.

"Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця", - зазначив Кличко.

Він попередив про велику кількість замінувань у передмісті та лісопаркових зонах.

"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 (травня, ред.) можна потроху буде повертатися до столиці", - сказав мер.

За словами Кличка, кількість людей, які повернулися до Києва, вираховують за тим, скільки мобільних телефонів проявляється в зоні дії антен зв’язку в Києві.

Зараз місцева влада реєструє перебування вночі близько 2 мільйонів 200 тисяч киян.

Раніше Кличко повідомив, що на 8-9 травня запроваджувати посилену комендантську годину в Києві та області не будуть. Також він закликав громадян утриматися від масових гулянь в умовах воєнного стану.

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