Після 9 травня можна потроху повертатися до Києва, - Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що загроза обстрілів і провокацій у місті висока, але після 9 травня жителі, котрі виїхали, можуть поступово повертатися
Про це він сказав у інтерв'ю Радіо НВ.
"Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця", - зазначив Кличко.
Він попередив про велику кількість замінувань у передмісті та лісопаркових зонах.
"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 (травня, ред.) можна потроху буде повертатися до столиці", - сказав мер.
За словами Кличка, кількість людей, які повернулися до Києва, вираховують за тим, скільки мобільних телефонів проявляється в зоні дії антен зв’язку в Києві.
Зараз місцева влада реєструє перебування вночі близько 2 мільйонів 200 тисяч киян.
- Раніше Кличко повідомив, що на 8-9 травня запроваджувати посилену комендантську годину в Києві та області не будуть. Також він закликав громадян утриматися від масових гулянь в умовах воєнного стану.
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