Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він навів приклад співпраці місцевого самоврядування та державної влади у Німеччині.

"Після Другої світової війни Німеччина показала дуже швидко динаміку розвитку. Так, була підтримка американців та інших країн, але кожна громада має свою стратегію. І ця стратегія синхронізована із стратегією держави. Є профільне міністерство, яке допомагає громадам синхронізувати життя – десь додали, десь підправили міжнародні кошти. Це дає неймовірну синергію", - сказав Садовий.

Мер вважає, сьогодні в української мрії два крила – це народ та армія.

"Немає місцевої, державної влади – є єдина сила. Після деокупації нашої землі нам потрібно вибудовувати співпрацю – місцева влада та державна влада і разом працювати. Має бути ця синергія. Дуже часто люди, які мають великі повноваження в державі просто цього не розуміють, тому що ніколи не мали цього досвіду, а це важливо", - підсумував Садовий.