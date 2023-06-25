Після деокупації в Україні потрібно вибудовувати співпрацю між місцевою та державною владою, - Садовий
Після перемоги в Україні потрібно вибудовувати співпрацю по лінії місцева та державна влада та разом працювати. Має бути синергія
Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Львова Андрій Садовий.
Він навів приклад співпраці місцевого самоврядування та державної влади у Німеччині.
"Після Другої світової війни Німеччина показала дуже швидко динаміку розвитку. Так, була підтримка американців та інших країн, але кожна громада має свою стратегію. І ця стратегія синхронізована із стратегією держави. Є профільне міністерство, яке допомагає громадам синхронізувати життя – десь додали, десь підправили міжнародні кошти. Це дає неймовірну синергію", - сказав Садовий.
Мер вважає, сьогодні в української мрії два крила – це народ та армія.
"Немає місцевої, державної влади – є єдина сила. Після деокупації нашої землі нам потрібно вибудовувати співпрацю – місцева влада та державна влада і разом працювати. Має бути ця синергія. Дуже часто люди, які мають великі повноваження в державі просто цього не розуміють, тому що ніколи не мали цього досвіду, а це важливо", - підсумував Садовий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе