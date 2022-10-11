Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Станом на зараз загинуло 19 людей, травмовано 105 людей. Понад 1000 рятувальників і понад 120 одиниць техніки було залучено. Пошкоджено об'єкти інфраструктури в 13 областях. Частково було пошкоджено енергопостачання у 15 областях", - зазначив Хорунжий.

За його словами, пошкоджено 195 об'єктів - 45 приватних, 29 багатоповерхових будинків, 96 будинків іншого призначення.

"Для забезпечення електропостачання ДСНС залучила 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури", - додав Хорунжий.

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