Після невеликого потепління в Україні знову очікується похолодання, - синоптик Наталка Діденко
У п'ятницю, 31 березня, в Україні Наталка Діденко прогнозує дощі, лише в декількох регіонах буде суха погода. На вихідних трохи потепліє, але в понеділок очікується чергове похолодання
Про це інформує Наталка Діденко.
В Україну прийде атмосферний фронт із заходу, який принесе дощі в західні, північні області, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.
У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припинятися, вийде сонечко.
На Херсонщині, Полтавщині, Запоріжжі, в Криму та Дніпрі з районами переважатиме 31 березня суха погода.
Найближчої ночі очікується від +4...-4°C, завтра вдень в Україні +6...+12°C, на Луганщині +3...+7°C.
У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0...-2°C, вдень +6...+9°C. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.
Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні, прийде зі скромним потеплінням та західними дощами.
А ось у понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України.
- Станом на 30 березня генерація із запасом забезпечує потреби споживачів електроенергії. Однак у частині Одеської та Чернігівської областей можливі відключення.
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