Про це інформує Наталка Діденко.

В Україну прийде атмосферний фронт із заходу, який принесе дощі в західні, північні області, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.

У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припинятися, вийде сонечко.

На Херсонщині, Полтавщині, Запоріжжі, в Криму та Дніпрі з районами переважатиме 31 березня суха погода.

Найближчої ночі очікується від +4...-4°C, завтра вдень в Україні +6...+12°C, на Луганщині +3...+7°C.

У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0...-2°C, вдень +6...+9°C. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.

Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні, прийде зі скромним потеплінням та західними дощами.

А ось у понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України.