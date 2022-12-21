Після перевірки обленерго по всій Україні виявили майже 200 порушень щодо відключень світла
Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок обленерго зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії
Про це повідомляється на Урядовому порталі за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів.
Згідно з інформацією міністра енергетики Германа Галущенко, на виконання завдання прем’єр-міністра спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області. Голова Держенергонагляду Руслан Слободян доповів, що за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики.
Йдеться про:
- порушення тривалості перерв між графіками відключення;
- застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;
- відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;
- недотримання тривалості відключення.
Зафіксовані також випадки відсутності погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.
Найбільше порушень виявили у ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго". Найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".
Держенергонагляд зобов'язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.
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