Після Польщі спалах легіонельозу зафіксовано в Іспанії та Німеччині: один померлий

Про це пише Polsatnews.

Станом на 30 серпня, жертвою хвороби став 85-річний житель Касереса, він помер. Ще шістьох літних людей віком від 65 до 85 років було шпиталізовано. Двоє з них у важкому стані перебувають у реанімації.

Згідно з офіційними даними, бактерію Legionella pneumophila виявили у восьми громадських місцях Касереса ще до початку спалаху. Раніше випадок легіонельозу в Іспанії було зафіксовано влітку 2022 року, коли внаслідок захворювання померли п’ять осіб.

Випадки легіонельозу зафіксовано також у Німеччині. За останній тиждень до лікарів звернулося чимало людей, у 99 осіб діагноз підтвердили. Інститут Роберта Коха заявив, що хоча й легіонельоз поширюється, явного спалаху у країні немає. Причиною називають метеорологічні умови.

Легіонельоз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає дихальну систему. Головні симптоми – м’язовий і головний біль, лихоманка та підозра на пневмонію. Інфікування відбувається через вдихання водяних бризок, які містять патогенну бактерію Legionella pneumophila.