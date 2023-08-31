Після Польщі спалах легіонельозу зафіксовано в Іспанії та Німеччині: один померлий
Перший летальний випадок легіонельозу зафіксовано в іспанському місті Касерес. Служба охорони здоров’я Іспанії підтвердила зараження хворобою, яку раніше виявили в Польщі, неподалік від кордону з Україною
Про це пише Polsatnews.
Станом на 30 серпня, жертвою хвороби став 85-річний житель Касереса, він помер. Ще шістьох літних людей віком від 65 до 85 років було шпиталізовано. Двоє з них у важкому стані перебувають у реанімації.
Згідно з офіційними даними, бактерію Legionella pneumophila виявили у восьми громадських місцях Касереса ще до початку спалаху. Раніше випадок легіонельозу в Іспанії було зафіксовано влітку 2022 року, коли внаслідок захворювання померли п’ять осіб.
Випадки легіонельозу зафіксовано також у Німеччині. За останній тиждень до лікарів звернулося чимало людей, у 99 осіб діагноз підтвердили. Інститут Роберта Коха заявив, що хоча й легіонельоз поширюється, явного спалаху у країні немає. Причиною називають метеорологічні умови.
Легіонельоз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає дихальну систему. Головні симптоми – м’язовий і головний біль, лихоманка та підозра на пневмонію. Інфікування відбувається через вдихання водяних бризок, які містять патогенну бактерію Legionella pneumophila.
- Нагадаємо, перші дані про розповсюдження хвороби з'явились 26 серпня. Агентство внутрішньої безпеки Польщі припускало, що зафіксований спалах небезпечного легеневого захворювання може бути актом саботажу РФ, враховуючи роль міста як вузла для постачань НАТО в Україну. Станом на 26 серпня від хвороби померли 7 людей.
- 28 серпня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок спалаху легіонельозу в Жешув зросла до 11. Загалом у провінції інфікування бактерією підтверджено у 144 жителів. Станом на 30 серпня у Польщі через спалах легіонельозу померли 16 людей, 155 інфіковано
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