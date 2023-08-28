У Польщі через спалах легіонельозу померло вже 11 людей

Про це інформує RMF24.

Зазначається, що людям, які померли після зараження легіонелою, було від 64 до 95 років. Десятеро з них були з Жешівщини, один із Ряшівського повіту.

Зараз у Підкарпатському центрі легеневих захворювань перебуває 19 людей, інфікованих легіонелою, також до університетської клінічної лікарні госпіталізовано 10 осіб. За словами речника закладу Анджея Сроки, у реанімації перебувають 3 людини, інші – у стабільному стані.

Як повідомив на пресконференції представник Підкарпатської санітарної інспекції, учотирьох із дев’яти проб води, взятих на дослідження 18 серпня, виявлено бактерії легіонели. Вісім із цих зразків надійшли з гарячого водозабору, один - за місцем проживання особи, у якої виявлено інфекцію.



Крім того, перші два випадки зараження легіонелою виявили також у районі Великої Польщі. На легіонельоз захворіло подружжя з Острува Великопольського. Туди кілька днів тому у середньому стані госпіталізували 53-річного чоловіка та 54-річну жінку. У них була температура і болі в опорно-руховому апараті.