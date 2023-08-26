У польському Жешуві, на кордоні з Україною, спалах небезпечної хвороби: померли вже 7 людей
У місті Жешув на півдні Польщі зафіксовано спалах небезпечного легеневого захворювання "хвороби легіонерів" – це може бути актом саботажу РФ, враховуючи роль міста як вузла для поставок НАТО в Україну
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на Агентство внутрішньої безпеки Польщі.
За даними місцевої влади, від легіонельозу в Жешуві вже загинули семеро людей, а 113 госпіталізовані. Розслідування спрямоване на виключення будь-яких зовнішніх дій, які могли призвести до спалаху, заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.
Представник служб безпеки Польщі Станіслав Жарин заявив, що однією з причин перевірки є спроби Росії посіяти "паніку" серед союзників України, пише АР.
"Це фактор, який змусив нас (вжити заходів), щоб виключити деякі сценарії", – сказав Жарин.
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки інспектували різні об'єкти в Жешуві, але в першу чергу водогін, звідки, на думку експертів, могли потрапити бактерії.
Місцева влада проводить тести і розраховує дізнатися джерело спалаху в понеділок, повідомила керівник влади регіону Єва Леніарт,. За її словами, зараження, швидше за все, сталося через воду в системі водопостачання, і ситуація перебуває під контролем.
Жешув, що розташований приблизно за 100 кілометрів від українського кордону, став воротами для гуманітарної допомоги і військових поставок Заходу з того часу, як 18 місяців тому Росія почала своє вторгнення.
Місто з населенням близько 200 000 людей є транзитним вузлом для багатьох офіційних осіб, які прямували до Києва, включаючи президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона.
Легіонельоз, або "хвороба легіонерів" - це тип пневмонії, що викликається бактеріями легіонели (L. pneumophila), яка в середньому призводить до смерті в 5-10% випадків. Проти "хвороби легіонерів" існують лікарські препарати, але поки немає вакцини. Захворювання протікає, як правило, з вираженою лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легенів, центральної нервової системи, органів травлення. Люди можуть захворіти, якщо вдихають краплі води або ковтають воду, що містить бактерії.
- Нагадаємо, у липні стало відомо, що у Жешуві планується будівництво ремонтно-логістичного центру Північноатлантичного альянсу.
- Також у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Варшави та Жешува.
- У травні 2022 року Жешув отримав від України звання "міста-рятівника" за допомогу українцям під час повномасштабної війни.
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