У польському Жешуві, на кордоні з Україною, спалах небезпечної хвороби: померли вже 7 людей

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

За даними місцевої влади, від легіонельозу в Жешуві вже загинули семеро людей, а 113 госпіталізовані. Розслідування спрямоване на виключення будь-яких зовнішніх дій, які могли призвести до спалаху, заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Представник служб безпеки Польщі Станіслав Жарин заявив, що однією з причин перевірки є спроби Росії посіяти "паніку" серед союзників України, пише АР.

"Це фактор, який змусив нас (вжити заходів), щоб виключити деякі сценарії", – сказав Жарин.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки інспектували різні об'єкти в Жешуві, але в першу чергу водогін, звідки, на думку експертів, могли потрапити бактерії.

Działania #ABW dotyczące zakażeń legionellą są konieczne, by wykluczyć hipotezy dot. części potencjalnych scenariuszy.



Działania Agencji mają charakter rutynowy???? pic.twitter.com/942rh3zXXF — Stanisław Żaryn (@StZaryn) August 25, 2023

Місцева влада проводить тести і розраховує дізнатися джерело спалаху в понеділок, повідомила керівник влади регіону Єва Леніарт,. За її словами, зараження, швидше за все, сталося через воду в системі водопостачання, і ситуація перебуває під контролем.

Жешув, що розташований приблизно за 100 кілометрів від українського кордону, став воротами для гуманітарної допомоги і військових поставок Заходу з того часу, як 18 місяців тому Росія почала своє вторгнення.

Місто з населенням близько 200 000 людей є транзитним вузлом для багатьох офіційних осіб, які прямували до Києва, включаючи президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона.

Легіонельоз, або "хвороба легіонерів" - це тип пневмонії, що викликається бактеріями легіонели (L. pneumophila), яка в середньому призводить до смерті в 5-10% випадків. Проти "хвороби легіонерів" існують лікарські препарати, але поки немає вакцини. Захворювання протікає, як правило, з вираженою лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легенів, центральної нервової системи, органів травлення. Люди можуть захворіти, якщо вдихають краплі води або ковтають воду, що містить бактерії.