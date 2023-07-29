У Жешуві неподалік кордону з Україною відкриють ремонтно-логістичний центр НАТО, - ЗМІ
У польському місті Жешуві неподалік кордону з Україною планується будівництво ремонтно-логістичного центру Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє The Globe and Mail.
Про будівництво об'єкта альянсу стало відомо в червні цього року, коли мер Жешува Конрад Фіолек заявив про створення бази НАТО, де будуть постійно дислоковані "американські, британські та канадські війська".
Канадські та польські чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що під об'єктом мається на увазі не база, а центр логістики та ремонту техніки.
"Ми збираємося створити ремонтний центр у партнерстві зі США та Великою Британією. Ми не маємо наміру мати велику канадську присутність", - сказав на умовах анонімності канадський чиновник.
При цьому він додав, що основною функцією центру буде ремонт українських танків та іншої броньованої техніки.
У пресслужбі НАТО в Брюсселі на запит видання відповіли, що той "значно посилює стримування й оборону для всіх членів Альянсу, підвищує стійкість до російського примусу та підтримує партнерів у протидії зловмисному втручанню й агресії".
Видання зазначає, що значення Жешува, розташованого приблизно за 100 кілометрів біля кордону з Україною, суттєво зросло після повномасштабного вторгнення Росії. Біля місцевого аеропорту дислоковано 1700 американських військових, а сам аеропорт став логістичним центром для постачання Україні західної техніки.
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