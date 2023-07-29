Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Жешуві неподалік кордону з Україною відкриють ремонтно-логістичний центр НАТО, - ЗМІ

У Жешуві неподалік кордону з Україною відкриють ремонтно-логістичний центр НАТО, - ЗМІ

29 липня, 2023 субота
01:22
Війна з Росією НАТО, державний прапор України

У польському місті Жешуві неподалік кордону з Україною планується будівництво ремонтно-логістичного центру Північноатлантичного альянсу

Про це повідомляє The Globe and Mail.

Про будівництво об'єкта альянсу стало відомо в червні цього року, коли мер Жешува Конрад Фіолек заявив про створення бази НАТО, де будуть постійно дислоковані "американські, британські та канадські війська".

Канадські та польські чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що під об'єктом мається на увазі не база, а центр логістики та ремонту техніки.

"Ми збираємося створити ремонтний центр у партнерстві зі США та Великою Британією. Ми не маємо наміру мати велику канадську присутність", - сказав на умовах анонімності канадський чиновник.

При цьому він додав, що основною функцією центру буде ремонт українських танків та іншої броньованої техніки.

У пресслужбі НАТО в Брюсселі на запит видання відповіли, що той "значно посилює стримування й оборону для всіх членів Альянсу, підвищує стійкість до російського примусу та підтримує партнерів у протидії зловмисному втручанню й агресії".

Видання зазначає, що значення Жешува, розташованого приблизно за 100 кілометрів біля кордону з Україною, суттєво зросло після повномасштабного вторгнення Росії. Біля місцевого аеропорту дислоковано 1700 американських військових, а сам аеропорт став логістичним центром для постачання Україні західної техніки.

  • 26 квітня стало відомо, що сервісний центр з обслуговування і ремонту українських танків Leopard 2 запрацює у Польщі, в місті Глівіце, на основі підприємства Bumar-Labedy вже у травні.
  • 24 липня у Берліні заявили, що польські партнери зможуть ремонтувати танки Leopard 2А4, які постраждали на фронті в Україні.

Польща
НАТО
допомога Україні
Читайте також:
Віталій Бала
Автор Віталій Бала
28 липня, 2023 п'ятниця
Горбунов так і не зрозумів, що українці — не хохли й не малороси
Антоніу Гутерреш
28 липня, 2023 п'ятниця
Гутерреш відреагував на путінський зерновий хабар африканським посіпакам, назвав його "жменькою пожертв"
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
28 липня, 2023 п'ятниця
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.03
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 липня
02:17
птахи
У Фінляндії та Норвегії зафіксовано рекордну кількість спалахів пташиного грипу
01:49
зенітна самохідна установка Gepard
Зенітки Gepard, всюдиходи, дрони та снаряди: новий пакет допомоги від Німеччини
00:54
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
Поліція Швеції перейшла на посилений режим роботи: можливі теракти через спалення Корану
00:34
путін
Путін похвалив "африканський мирний план" та запевнив, що РФ готова шукати "шляхи врегулювання" в Україні
00:27
Мер міста Сокндал у Норвегії Йонас Андерсен Саєд
Мер норвезького міста здійснив четверту велоподорож в Україну та зібрав 540 тис. грн для ЗСУ
2023, п'ятниця
28 липня
23:56
Андрій Холодов
Депутат зі "Слуги народу" Холодов виїхав у січні з України і не повернувся, - "Схеми"
23:54
ЗСУ
Сили оборони системно вибивають ворога на Таврійському напрямку, - Тарнавський
23:26
Оновлено
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі: 9 постраждалих
23:09
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Застосування Росією ядерної зброї може повністю змінити політику Китаю щодо Москви, - аналітик Шевченко
22:54
Кирило Буданов
Буданов заявив, що Сили оборони скоро увійдуть у Крим
22:44
путін і орбан
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 28 липня
22:31
Ексклюзив
Вагнерівці можуть оголосити про захоплення Білоруської АЕС, щоб погрожувати Литві, - військовий експерт Грабський
22:28
Оновлено
Ольга Харлан та Анна Смірнова
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан за відмову від рукостискання з росіянкою на ЧС
22:19
Олександр Лукашенко
Лукашенко замінив керівника військової розвідки Білорусі
22:07
Дмитро Шумейко
Новим начальником поліції Києва призначили Дмитра Шумейка
22:06
OPINION
Юрій Гудименко
Влада готує вибори без військових
21:45
Оновлено
Кирило Тимошенко
НАЗК: ексзаступник голови ОП Тимошенко використовував владні повноваження в особистих інтересах
21:42
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Греція допоможе Одесі відновити зруйновані Росією пам'ятки архітектури
21:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
21:31
Ювентус, Ліга Європи
УЄФА дискваліфікував "Ювентус" з єврокубків
21:23
Аналітика
Сергій Згурець
Зміни на півдні будуть динамічнішими, РФ прорахувалась з наступом: воєнні підсумки тижня
21:21
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко про погрози Росії заблокувати Чорне море: Мене дивує дуже пасивна позиція наших натівських партнерів
21:20
OPINION
Сергій Висоцький
Навіщо Стефанчук робить провокативні заяви
20:50
Оновлено
вибух у Таганрозі
Вибух у Таганрозі: РФ звинуватила Київ, в Україні відреагували
20:10
льодовики Антарктики руйнуються
У Швейцарії знайшли тіло альпініста, який зник безвісти 37 років тому
20:03
OPINION
Ірина Цілик
Мусимо змагатися з росіянами і перемагати
19:59
Марія Захарова
Росія запустила наратив, нібито українці хочуть бачити Путіна своїм президентом
19:44
Rheinmetall
Rheinmetall до кінця літа планує відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard: працівників уже навчають у Німеччині
19:39
Путін
У РФ африканські лідери закликали Путіна припинити війну в Україні, - Reuters
19:35
"Оболонь" - "Колос", УПЛ
"Оболонь" і "Колос" зіграли внічию у матчі-відкритті нового сезону УПЛ
19:20
знищена техніка окупантів
На Донеччині десятки росіян відмовились виконувати бойові завдання: частково вивели з ладу техніку
19:18
Росіяни викрали та регулярно катують працівника Запорізької АЕС, - Енергоатом
19:09
Огляд
Добрі передвісники
"Відьмак" каже "па-па": що подивитися на вихідних
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 520 дня війни: справа Шарія та успішне просування ЗСУ на півдні
18:57
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024
18:42
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає
18:24
генерал Абдурахман Чіані
Генерал Чіані оголосив себе лідером Нігеру після державного перевороту
18:14
Юрій Арістов
Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах
18:12
танк ЗСУ
Міноборони визнало, що 2019 року ліквідувало танковий батальйон на Житомирщині, – Ар'єв
18:09
OPINION
Юрій Богданов
Про плюси та мінуси демократії у війні проти Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV