У Польщі через спалах легіонельозу померли вже 14 людей: влада відкидає імовірність саботажу

Про це повідомляє BBC.

На цей час відомо, що 14 людей померли і понад 150 потрапили до лікарень через спалах бактеріальної інфекції, відомий як «хвороба легіонерів» у місті Жешуві. Місцева влада перевіряє, чи міг збудник легіонельозу потрапити у водогін міста, але каже, що жодних даних, які вказують на саботаж, немає.

"Ми не виявили нічого, що вказувало б на саботаж. Оскільки місто розташоване недалеко від кордону з Україною і є важливим транспортним вузлом для доставки озброєнь до цієї країни, влада хотіла б виключити деякі сценарії, що напрошувалися, — сказав телеканалу Polsat представник польських спецслужб Станіслав Жарін. - Даних про навмисне зараження водозаборів немає".

Раніше цього тижня Жарін підтвердив, що у розслідуванні походження інфекції беруть участь співробітники польських спецслужб.

"Ми шукаємо джерело зараження. Наразі розглядається можливість зараження мережі гарячого та холодного водопостачання", - сказав Адам Сидор із регіональної служби санітарного нагляду.

Зі 105 проб води, взятих на цей час, перші 18 проб виявили бактерії легіонельозу в половині з них.

"Поки що це не дозволяє нам стверджувати, що джерелом зараження є водогін. Наступні кілька днів будуть вирішальними", - сказав Сидір.