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У Польщі через спалах легіонельозу померли вже 14 людей: влада відкидає імовірність саботажу

29 серпня, 2023 вiвторок
19:25
Світ інфекція

Місцева влада перевіряє, чи міг збудник легіонельозу потрапити у водогін міста, але каже, що жодних даних, які вказують на саботаж, немає – водночас кількість жертв росте

Про це повідомляє BBC.

На цей час відомо, що 14 людей померли і понад 150 потрапили до лікарень через спалах бактеріальної інфекції, відомий як «хвороба легіонерів» у місті Жешуві. Місцева влада перевіряє, чи міг збудник легіонельозу потрапити у водогін міста, але каже, що жодних даних, які вказують на саботаж, немає.

"Ми не виявили нічого, що вказувало б на саботаж. Оскільки місто розташоване недалеко від кордону з Україною і є важливим транспортним вузлом для доставки озброєнь до цієї країни, влада хотіла б виключити деякі сценарії, що напрошувалися, — сказав телеканалу Polsat представник польських спецслужб Станіслав Жарін. - Даних про навмисне зараження водозаборів немає".

Раніше цього тижня Жарін підтвердив, що у розслідуванні походження інфекції беруть участь співробітники польських спецслужб.

"Ми шукаємо джерело зараження. Наразі розглядається можливість зараження мережі гарячого та холодного водопостачання", - сказав Адам Сидор із регіональної служби санітарного нагляду.

Зі 105 проб води, взятих на цей час, перші 18 проб виявили бактерії легіонельозу в половині з них.

"Поки що це не дозволяє нам стверджувати, що джерелом зараження є водогін. Наступні кілька днів будуть вирішальними", - сказав Сидір.

  • Нагадаємо, перші дані про розповсюдження хвороби з'явились 26 серпня. Агентство внутрішньої безпеки Польщі припускало, що зафіксований спалах небезпечного легеневого захворювання може бути актом саботажу РФ, враховуючи роль міста як вузла для постачань НАТО в Україну. Станом на 26 серпня від хвороби померли 7 людей.
  • 28 серпня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок спалаху легіонельозу в Жешув зросла до 11. Загалом у провінції інфікування бактерією підтверджено у 144 жителів.

Польща
Медицина
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2023, вiвторок
29 серпня
19:07
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