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Головна Світ Після поранення 21-річного сержанта ЦАГАЛу авіацією Ізраїля знищено 4 склади бойовиків ХАМАСу в Газі

Після поранення 21-річного сержанта ЦАГАЛу авіацією Ізраїля знищено 4 склади бойовиків ХАМАСу в Газі

22 серпня, 2021 неділя
10:16
Світ

У ніч на неділю, 22 серпня 2021 року, Армія оборони Ізраїлю завдала серію ударів по об'єктах терористичних угруповань в Секторі Газа. Було знищено чотири складів ХАМАСу зі зброєю

Одночасно катери ізраїльського ВМФ відкрили вогонь в бік палестинських судів, що вийшли за межі дозволеної зони біля берегів анклаву, розповідає Еспресо.TV.

Причина проведення операції - важке поранення в голову бійця прикордонних військ (МАГАВ), 21-річного сержанта Бареля Хадара Шмуеля Коена, жителя Беер-Яакова, наводить подробиці видання Detaly.co.il.

Стан сержанта критичний. Зроблено операцію, лікарі борються за його життя.

 

Палестинське відео дій ЦАГАЛу

В армії почали розслідування обставин події. Там не виключають того, що той, хто стріляв, міг скористатися вузьким отвором в прикордонній загорожі, який ізраїльські військові використовують для спостереження і ведення вогню.

Прикордонник отримав поранення під час масових зіткнень в декількох місцях на межі із Газою, де напередодні з ініціативи ХАМАСу проводився "день гніву" проти держави Ізраїль. 


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сектор Газа
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