Після поранення 21-річного сержанта ЦАГАЛу авіацією Ізраїля знищено 4 склади бойовиків ХАМАСу в Газі

Одночасно катери ізраїльського ВМФ відкрили вогонь в бік палестинських судів, що вийшли за межі дозволеної зони біля берегів анклаву, розповідає Еспресо.TV.



Причина проведення операції - важке поранення в голову бійця прикордонних військ (МАГАВ), 21-річного сержанта Бареля Хадара Шмуеля Коена, жителя Беер-Яакова, наводить подробиці видання Detaly.co.il.



Стан сержанта критичний. Зроблено операцію, лікарі борються за його життя.





Палестинське відео дій ЦАГАЛу

В армії почали розслідування обставин події. Там не виключають того, що той, хто стріляв, міг скористатися вузьким отвором в прикордонній загорожі, який ізраїльські військові використовують для спостереження і ведення вогню.



Прикордонник отримав поранення під час масових зіткнень в декількох місцях на межі із Газою, де напередодні з ініціативи ХАМАСу проводився "день гніву" проти держави Ізраїль.





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