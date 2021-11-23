Після припинення голодування стан здоров'я Саакашвілі покращився, - лікар

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Фізично Міхеїл Саакашвілі набагато активніший. Загальна тенденція позитивна, залишаються певні неврологічні порушення, але для їх усунення потрібен час", - сказав журналістам лікар Олександр Цискарідзе.



Він зазначив, що лікування триває комплексно за участю багатьох фахівців.

19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь міста Горі.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.