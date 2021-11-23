Після припинення голодування стан здоров'я Саакашвілі покращився, - лікар
Лікар консиліуму, який оглядав експрезидента Грузії у вівторок, 23 листопада, заявили, що його стан на четвертий день після припинення голодування покращився
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Фізично Міхеїл Саакашвілі набагато активніший. Загальна тенденція позитивна, залишаються певні неврологічні порушення, але для їх усунення потрібен час", - сказав журналістам лікар Олександр Цискарідзе.
Він зазначив, що лікування триває комплексно за участю багатьох фахівців.
- 19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь міста Горі.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.
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