Після ракетних обстрілів 26 січня в Одесі відсутнє електропостачанням у більшій частині міста, - депутатка Одеської райради Шульц
Депутатка Одеської районної ради Валентина Шульц розповіла, що після російських ракетних ударів 26 січня велика частина міста Одеса знаходиться без електроенергії
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"
"Протягом місяця в Одесі дуже великі проблеми з електрикою. Не зрозуміло, коли ситуація з постачанням електроенергії стабілізується. Графіки відключень зараз не діють. Людям важко в таких умовах планувати та організовувати роботу. Після вчорашніх обстрілів, більша частина Одеси досі знаходиться без електроенергії", - розповіла Шульц.
Депутатка Одеської райради також розповіла, що в Одесі було відсутнє водо та теплопостачанням через обстріли обʼєктів інфраструктури.
"В деяких районах Одеси вже відновили електропостачання, проте у більшій частині міста все ще відсутнє світло. Вчора також, через обстріли обʼєктів інфраструктури, в Одесі було відсутнє тепло та водопостачання, але відразу комунальники виправили це", - додала вона.
- У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих цього дня.
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