Після ракетного удару по центру Вінниці місцеві почали активніше реагувати на сигнали тривоги, - журналістка
У Вінниці посилилась робота з укриттями після ракетного удару по центру міста 14 липня
Про це в ефірі Еспресо сказала журналістка з Вінниці Марія Супрун.
"Після цього у нас ще більше посилилась робота в місті з укриттями. Люди все ж таки зрозуміли, що вони потрібні, тому що, вінничани трохи тоді розслабились. Зараз люди активніше реагують на сигнали повітряної тривоги і облаштовують краще укриття", - зазначила вона
Журналістка додала, що будівля Будинку офіцерів, куди потрапила ракета стоїть оточена парканом.
"Туди не можна підходити, вирішується питання, що з нею робити демонтувати повністю чи частково. Буде вирішувати далі комісія, поки ми в режимі очікування", - сказала Супрун.
- Нагадаємо, вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. За словами мера міста Сергія Моргунова, о 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр. Загинуло 27 людей.
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