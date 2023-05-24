Після саміту НАТО Україну долучать до прийняття певних рішень в Альянсі, - Огризко
Після саміту НАТО у липні зміниться формат відносин між Україною та Альянсом - замість комісії "Україна-НАТО" буде відповідна Рада
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"У нас ще попереду саміт НАТО у липні і мені здається, що НАТО просто не може ігнорувати ті речі, які вимагає Україна. Як політичного, так і практичного плану. Я думаю, що ми після цього будемо рухатися в значно швидшому темпі, ніж дотепер. Уже на поверхні те, що зміниться формат відносин "Україна-НАТО" і замість Комісії буде Рада "Україна-НАТО". Назовні це здається незначною зміною, а насправді це уже долучення України до прийняття певних рішень у рамках Альянсу", - зазначив ексміністр.
На думку Огризка, це важливий крок вперед.
"А в політичному плані ми повинні вимагати дуже чіткої заяви Альянсу про те, що Україна стане членом НАТО одразу після нашої перемоги. А для неї НАТО повинно нас забезпечити всім необхідним. Це те, що я очікую від Альянсу, якщо там не візьме гору якась страусина позиція сховати голову в пісок", - вважає він.
- В контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує політичні та практичні пакети співпраці, які запропонує для обговорення.
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