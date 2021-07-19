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Після Столтенберга НАТО може очолити Грибаускайте, - POLITICO

19 липня, 2021 понедiлок
18:18
Світ Даля Грибаускайте

Як пише видання, в Альянсі ставлять питання про те, що НАТО повинна очолити жінка зі Східної Європи

Про це йдеться в матеріалі POLITICO.

Єнс Столтенберг, експрем’єр Норвегії, очолює НАТО з жовтня 2014 року і має піти з посади у вересні 2022 року. 

У штаб-квартирі Альянсу офіційні дискусії щодо наступника лише починаються. Очікується, що його прізвище оголосять на саміті лідерів країн НАТО у Мадриді, що відбудеться наприкінці весни або на початку літа 2022 року. 

Водночас неофіційно вже тривають обговорення, хто може претендувати на посаду. Низка посадовців та аналітиків схиляються до думки, що Альянсу варто вперше обрати генсеком жінку. Також є точка зору, що, з огляду на загострення стосунків з Росією, вибір на цю посаду лідерки з країн Східної Європи міг би стати важливим сигналом для Кремля. 

З огляду на це Politico припускає, що на перших позиціях у списку потенційних кандидатур опиняться експрезидентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте або чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд .

Втім, серед можливих кандидатів називають і Федеріку Могеріні, ексміністерку закордонних справ Італії та колишню головну дипломатку ЄС. 

Проте в дипломатичних колах вважають, що вона не матиме підтримки Вашингтона, і більш імовірною кандидатурою від Італії може бути Енріко Летта, прем’єр у квітні 2013-лютому 2014 року. 

Можуть розглядатися також Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів, та експрем’єрка, нині міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.

Даля Грибаускайте
Федеріка Могеріні
Марк Рютте
НАТО
Керсті Кальюлайд
Колінда Грабар-Кітарович
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