Після ударів по Антонівському мосту окупанти почали вивозити свої родини з Херсона, - ОВА
Після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових РФ, що перебували у місті
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Унаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні", - сказано у повідомленні.
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Також в ОВА додали, що У Херсоні, Олешках та Генічеському районі викрито чотирьох колаборантів, які добровільно погодились на співпрацю з окупаційною владою та обійняли посади у новостворених "правоохоронних" органах й так званій "військово-цивільній адміністрації". В Олешківській тергромаді місцевий житель перейшов на бік ворога і сприяє окупаційній владі в реалізації зернових культур, які окупанти незаконно конфісковують у законних власників — керівників сільськогосподарських фермерських підприємств.
- За день, 6 серпня, українські захисники знищили 3 склади з боєкомплектами, 5 баз та 2 командні пункти РФ на окупованих територіях
- 8 серпня українське військо "відпрацювало вогневий контроль", в результаті чого є нові влучання по Антонівському та Каховському мостах.
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