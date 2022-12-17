Після удару РФ по Кривому Рогу під землею були заблоковані понад 3 тис. шахтарів

Про це поінформував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Він зазначив, що внаслідок атаки окупантів на Кривий Ріг 16 грудня було відсутнє електропостачання у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах. Через це більш як 3 тис. шахтарів були заблоковані під землею. Станом на ранок 17 грудня - їх усіх підняли на землю.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України ППО спрацювало в декількох регіонах, відомо, що у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі.

О 09:19 мер Кривого Рогу оприлюднив перше повідомлення про влучання ворожої ракети по місту. Пізніше поінформували, що внаслідок атаки на житловий будинок окупанти вбили трьох людей. Микола Лукашук зазначив: поранено 16 містян.

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