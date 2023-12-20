Після України: командувач армії Бельгії назвав можливі наступні цілі Росії
Після можливого завоювання України наступними цілями режиму в Росії можуть стати Молдова і країни Балтії
Про це заявив командувач бельгійської армії Мішель Хофман, повідомляє Politico.
"Росія вже продемонструвала, що у неї є бажання напасти на сусіда. Цілком можливо, що пізніше у них з'являться й інші ідеї. Або на півдні Молдови, або в країнах Балтії", - сказав він під час відвідування бельгійських солдатів, дислокованих в Румунії.
Хофман додав, що Європа повинна бути готовою і дати зрозуміти, що вона може захистити себе і що вона буде контратакувати за необхідності. Він також наголосив, що Росія перемикнулась на військову промисловість.
"Навіть якщо сили Москви зараз здаються ослабленими через триваючу війну проти України, ця слабкість є "тимчасовою". Якщо Росія виграє війну, вона в кінцевому підсумку відновить військову машину і відновить свої збройні сили", - попередив командувач армією.
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