Після України: командувач армії Бельгії назвав можливі наступні цілі Росії

Про це заявив командувач бельгійської армії Мішель Хофман, повідомляє Politico.

"Росія вже продемонструвала, що у неї є бажання напасти на сусіда. Цілком можливо, що пізніше у них з'являться й інші ідеї. Або на півдні Молдови, або в країнах Балтії", - сказав він під час відвідування бельгійських солдатів, дислокованих в Румунії.

Хофман додав, що Європа повинна бути готовою і дати зрозуміти, що вона може захистити себе і що вона буде контратакувати за необхідності. Він також наголосив, що Росія перемикнулась на військову промисловість.

"Навіть якщо сили Москви зараз здаються ослабленими через триваючу війну проти України, ця слабкість є "тимчасовою". Якщо Росія виграє війну, вона в кінцевому підсумку відновить військову машину і відновить свої збройні сили", - попередив командувач армією.