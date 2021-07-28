Після вибуху у німецькому Леверкузені кількість загиблих зросла до двох, понад 30 поранених
Кількість травмованих внаслідок вибуху на заводі зросла до 31, з них п’ятеро - у реанімації
Про це пише Bild.
Кількість загиблих після величезного вибуху в Леверкузені (Північний Рейн-Вестфалія) зросла до двох. Водночас повідомляється про загрозу життю одному госпіталізованому.
Загалом у реанімації перебуває 5 людей, всього до лікарень потрапила 31 людина.
Близько 9:40 ранку у вівторок у вівторок вибух стався в приміщенні компанії з вивезення сміття Currenta в Chempark Leverkusen, округ Вісдорф. Чорна хмара отруйного диму піднялася, поширюючись у північно-східному напрямку.
Менеджер заводу Ларс Фрідріх заявив:
"Я думаю про поранених та їх сім'ї. Пошуки зниклих тривають під високим тиском. На жаль, надія знайти їх живими зменшується".
За словами мера Леверкузена Уве Ріхрата, вранці в місті можна було почути "величезний вибух".
- Нагадаємо, 27 липня на заході Німеччини стався вибух на заводі: стовп отруйного чорного диму піднявся у повітря. Його можна було бачити із Кельна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.56Продаж 31.96
- Актуальне
- Важливе