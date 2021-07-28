Після вибуху у німецькому Леверкузені кількість загиблих зросла до двох, понад 30 поранених

Про це пише Bild.



Кількість загиблих після величезного вибуху в Леверкузені (Північний Рейн-Вестфалія) зросла до двох. Водночас повідомляється про загрозу життю одному госпіталізованому.



Загалом у реанімації перебуває 5 людей, всього до лікарень потрапила 31 людина.



Близько 9:40 ранку у вівторок у вівторок вибух стався в приміщенні компанії з вивезення сміття Currenta в Chempark Leverkusen, округ Вісдорф. Чорна хмара отруйного диму піднялася, поширюючись у північно-східному напрямку.



Менеджер заводу Ларс Фрідріх заявив:



"Я думаю про поранених та їх сім'ї. Пошуки зниклих тривають під високим тиском. На жаль, надія знайти їх живими зменшується".



За словами мера Леверкузена Уве Ріхрата, вранці в місті можна було почути "величезний вибух".

Нагадаємо, 27 липня на заході Німеччини стався вибух на заводі: стовп отруйного чорного диму піднявся у повітря. Його можна було бачити із Кельна.