Після заяв Ердогана Кіпр підніме питання окупованого міста в Радбезі ООН

Про це пише Reuters.



У середу Кіпр звернувся до Ради Безпеки ООН з приводу планів влади турків-кіпріотів частково відновити занедбаний курорт. Мова йде про курорт-привид Вароша, який був найпопулярнішим місцем для відпочинку на сході острова до 1974 року, коли опинився під контролем невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК).



Турки-кіпріоти, яких підтримує Анкара, заявили у вівторок, 20 липня, що район міста Фамагуста - Вароша (турецькою Марас, - ред) - який раніше розглядався для повернення грекам-кіпріотам - потрапить під цивільний контроль і буде відкритим для потенційного переселення.



Це викликало гнівну реакцію міжнародно визнаного кіпрського уряду Кіпру та хор несхвалення західних держав на чолі зі США, які назвали цей крок "неприйнятним".



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"Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш глибоко стурбований рішенням турків-кіпріотів та Туреччини", - йдеться у повідомленні прес-секретаря ООН Фархана Хака.



"Генеральний секретар неодноразово закликав усі сторони утримуватися від односторонніх дій, що провокують напруженість і можуть скомпрометувати поточні зусилля з метою пошуку спільної мови між сторонами щодо тривалого врегулювання кіпрського питання", - сказав Хак.



Хак заявив, що позиція ООН щодо Вароші залишається незмінною і керується відповідними резолюціями Ради Безпеки.



Туреччина відхилила критику в свій бік з боку ООН.



17 тис. кіпрських греків, жителів Вароші, втекли від наступу турецьких військ у серпні 1974 р. З того часу район залишався порожнім, огороджений колючим дротом та знаками заборони в'їзду. Резолюції Організації Об'єднаних Націй закликали передати цю територію адміністрації ООН.