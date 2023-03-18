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OPINION

Після "золотих" яєць - "діаматнові" яблука

Сергій Марченко
18 березня, 2023 субота
12:08
Погляд Сергій Марченко

За картоплю по 22 грн і яйця по 170 покарали стрілочників. Кілька показових відставок, карна справа, яку замнуть, і можна красти далі

Бо ж головне зло — Актив Компані, що постачає в армію продукти за завищеними цінами, як постачала, так і постачає продукти в армію.

Тетяна Ніколаєнко оприлюднила накладну, де те саме ТОВ "Актив Компані" намагалося продати в підрозділ ЗСУ яблука по... 51 гривні за кіло! А щоб яблука, розміром з яйце, легше продавалися за ціною ківі, для них придумали назву "яблука пізні". Що таке "яблука пізні", я хз. Мабуть, щось страшенно коштовне за логікою пройдисвітів з Міноборони.

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Військових це доїб*ло і вони відмовилися приймати їжу за такою ціною. Написали рапорт наверх. Так, на той самий верх, який і запустив "Актив Компані" постачати їжу в армію. Мабуть, генерали з постачання тепер самі себе випорють

Кінець історії такий. Військових це доїб*ло і вони відмовилися приймати їжу за такою ціною. Написали рапорт наверх. Так, на той самий верх, який і запустив Актив Компані постачати їжу в армію. Мабуть, генерали з постачання тепер самі себе випорють.

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Історія свіженька, від 8 березня. Вже після всіх скандалів. Ніх*я не бояться, суки.

Але є й хороші новини. Якщо ви це прочитали й вам стало сумно, завжди можна відкрити сторінку Рєзнікова і подивитися, яка в нього приємна усмішка, як класно він говорить англійською і як кумедно показує руками літачки.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Міністерство оборони
корупція в Україні
війна з Росією
Олексій Резніков
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