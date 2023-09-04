У МЗС анонсували розмову Ердогана та Зеленського після зустрічі президента Туреччини з Путіним

Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону.

"Якщо хтось зустрічається без України, це не означає, що вони говорять без України. Україна - це як тінь батька Гамлета. Ми завжди присутні", - розповів Кулеба.

За його словами, ймовірно, в найближчі години президент Туреччини зателефонує Зеленському, і проінформує президента України про результати переговорів.

"Між президентами України та Туреччини довірливі відносини. Я переконаний, що за результатами розмови з Путіним відбудуться контакти між Ердоганом і Зеленським, і вони детально обговорять про що йшлося і до чого домовилися, якщо домовилися в Сочі", - зазначив Кулеба.

Переговори Ердогана та Путіна виявилися безрезультатними

За словами Ердогана, альтернативні варіанти зернової угоди поступаються початковим домовленостям у плані безпеки.

"Альтернативні пропозиції, винесені на порядок денний, не виправдали очікування в плані безпеки та інших аспектів", – сказав він і додав, що угода "відіграла величезну роль для найбідніших країн".

За словами Путіна, для повернення Росії до "зернової угоди" потрібно виконати поставлені раніше Кремлем вимоги. Він чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.

Президент Туреччини запевнив, що його країна продовжує звертати увагу на занепокоєння Росії в питаннях виконання зернової угоди.

"Ми приготуємо новий пакет у консультаціях з ООН, і я вважаю, що зможемо домогтися результату. Туреччина докладе всіх зусиль, і ми віримо, що в найкоротші терміни досягнемо результату в плані цієї угоди", – додав Ердоган.