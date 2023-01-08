Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни намагаються втримати Кремінну всіма силами. Оскільки, після звільнення Кремінної, ЗСУ можуть повністю розбити російські війська під Бахмутом. Кремінна хоч і не так часто звучить в інформаційному полі, як Бахмут, проте для нас її звільнення є мотивацією, а для росіян демотивацією", - розповів Гайдай.

Голова Луганської ОВА наголосив, що російська армія продовжує нести колосальні втрати на полі бою.

"В росіян взагалі ніяких перемог немає на полі бою. Вони радіють, коли можуть просунутись на кілька метрів. В них дуже величезні втрати. Мобілізовані росіяни бояться своїх же. Бояться, що їх будуть розстрілювати, якщо вони не підуть вперед, або будуть тікати", - додав він.

29 грудня 2022 року Генштаб повідомив, що протягом тижня Сили оборони України просунулись на відстань до 2,5 км в напрямку Кремінної, а росіяни готують плацдарм для відступу біля Луганська.

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