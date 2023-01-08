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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Після звільнення Кремінної ЗСУ можуть повністю знищити російське угруповання під Бахмутом, - Гайдай
Ексклюзив

Після звільнення Кремінної ЗСУ можуть повністю знищити російське угруповання під Бахмутом, - Гайдай

8 січня, 2023 неділя
10:39
війна з Росією ЗСУ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай переконаний, що звільнення Кремінної допоможе повністю знищити російське угруповання під Бахмутом

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни намагаються втримати Кремінну всіма силами. Оскільки, після звільнення Кремінної, ЗСУ можуть повністю розбити російські війська під Бахмутом. Кремінна хоч і не так часто звучить в інформаційному полі, як Бахмут, проте для нас її звільнення є мотивацією, а для росіян демотивацією", - розповів Гайдай.

Голова Луганської ОВА наголосив, що російська армія продовжує нести колосальні втрати на полі бою.

"В росіян взагалі ніяких перемог немає на полі бою. Вони радіють, коли можуть просунутись на кілька метрів. В них дуже величезні втрати. Мобілізовані росіяни бояться своїх же. Бояться, що їх будуть розстрілювати, якщо вони не підуть вперед, або будуть тікати", - додав він.

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російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
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