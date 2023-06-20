Письменник Салман Рушді отримав Премію миру німецьких книгарів

Про це інформують на сайті Премії миру німецьких книгарів.

"Опікунська рада Премії миру Німецької книжкової торгівлі обрала письменника з Мумбая Салмана Рушді цьогорічним лауреатом Премії миру. Церемонія нагородження відбудеться в неділю, 22 жовтня 2023 року, у франкфуртському Паульскірхе", - йдеться в заяві.

Романи Рушді, перекладені на понад 40 мов, часто поєднують магічний реалізм з історичною фантастикою. Вони стосуються міграції та розриву між сходом і заходом.

Повідомляється, що автора нагородили за його літературний доробок, сміливість та оптимістичне ставлення до життя, Журі зазначило: "Він показує, як жорстокі режими руйнують цілі народи, але й непохитність духу окремих особистостей".

Експерти високо оцінюють, що у творах Рушді поєднується оповідна майстерність з постійним літературним новаторством, гумором і мудрістю.

"Починаючи зі свого шедевра 1981 року "Опівнічні діти", Салман Рушді вражає своїми інтерпретаціями міграції та глобальної політики. У своїх романах і науково-популярних книгах він поєднує наративне передбачення з постійним літературним новаторством, гумором і мудрістю. Роблячи це, він описує силу, з якою насильницькі режими руйнують цілі суспільства, а також незнищенність духу опору окремих людей. Оскільки іранський аятола Хомейні видав фетву проти нього в 1989 році, Салман Рушді живе в постійній небезпеці. Одначе, він залишається одним з найпалкіших захисників свободи думки й слова", - сказала голова Опікунської ради Карін Шмідт-Фрідеріхс і додала, що після завершення свого роману "Місто перемоги" Рушді став жертвою замаху на вбивство в серпні 2022 року, але продовжує писати.

У червні 2023 року Рушді заявив про намір написати про це книгу.

Довідково. Премія миру німецьких книгарів (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - визнання діячам літератури та мистецтва за внесок у розбудову миру та взаєморозуміння між народами. Її заснували в 1949 році. Відтоді премію щорічно вручає спілка німецьких книготорговців під час Франкфуртського книжкового ярмарку.