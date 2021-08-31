Пістолети Glock, АК-74, гранати: на Закарпатті затримали торговця зброєю із зони ООС

Про це передає пресслужба СБУ.

"На Закарпатті СБУ викрила і блокувала канал незаконної торгівлі зброєю. За попередньою інформацією, організатором схеми виявився місцевий житель, який продавав зброю та засоби ураження, які підпільно вивезли з території ООС. Зловмисника затримали на гарячому у ході спецоперації СБУ", - йдеться в повідомленні.





Як вдалося з’ясувати слідству, організатор підшукував клієнтів через особисті зв’язки.

Правоохоронці затримали чоловіка на одній із вулиць Мукачевого під час спроби збуту:

2 пістолетів Glock;

14 гранат із запалами до них;

22 штик-ножів;

прицілу нічного бачення.

Раніше, у ході досудового розслідування, правоохоронці викрили факт збуту зловмисником автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.





Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

"Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного переправлення військових засобів ураження з району проведення Операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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