Пістолети Glock, АК-74, гранати: на Закарпатті затримали торговця зброєю із зони ООС
У Закарпатській області затримали чоловіка, який продавав зброю із зони проведення Операції Об’єднаних сил
Про це передає пресслужба СБУ.
"На Закарпатті СБУ викрила і блокувала канал незаконної торгівлі зброєю. За попередньою інформацією, організатором схеми виявився місцевий житель, який продавав зброю та засоби ураження, які підпільно вивезли з території ООС. Зловмисника затримали на гарячому у ході спецоперації СБУ", - йдеться в повідомленні.
Як вдалося з’ясувати слідству, організатор підшукував клієнтів через особисті зв’язки.
Правоохоронці затримали чоловіка на одній із вулиць Мукачевого під час спроби збуту:
- 2 пістолетів Glock;
- 14 гранат із запалами до них;
- 22 штик-ножів;
- прицілу нічного бачення.
Раніше, у ході досудового розслідування, правоохоронці викрили факт збуту зловмисником автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.
Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
"Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного переправлення військових засобів ураження з району проведення Операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе