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Питання курдів, зняття санкцій та доступ до західної зброї. У Туреччині озвучили умови відмови від вето на розширення НАТО

17 травня, 2022 вiвторок
23:34
Новини Туреччина

У Анкарі не приховують, що питання дозволу на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО вона має намір використати для вирішення своїх давніх проблем

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на коментарі трьох високопоставлених турецьких чиновників.

Позиція щодо курдів

Анкара наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати на членство в НАТО визнали її стурбованість курдськими збройними формуваннями – як всередині Туреччини, так і за її межами в Сирії та Іраку.

Це було основним джерелом напруженості в альянсі, тому що, хоча всі члени НАТО визнають Робітничу партію Курдистану або РПК терористичною організацією в Туреччині, багато хто підтримав і навіть озброїв її сирійське відділення YPG у боротьбі проти Ісламська держава.

Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії публічно засудити не лише РПК, а й її філії, перш ніж їм дозволять приєднатися до блоку. Турецькі чиновники заявили, що визнати PПK терористичною організацією недостатньо: скандинавські заявники повинні зробити більше, щоб придушити симпатиків PПK, які, за її словами, активні в їхніх країнах.

Експорт зброї

Туреччина також хоче, щоб Швеція та Фінляндія поклали край обмеженням на експорт озброєнь, які вони наклали на Туреччину разом із кількома іншими членами Європейського Союзу після її вторгнення в Сирію в 2019 році, щоб відтіснити YPG від кордону, заявили чиновники.

Хоча торгівля зброєю Туреччини з двома країнами є незначною і вона не прагне до якихось великих оборонних закупівель у них, чиновники заявили, що в принципі Анкара не погодиться на розширення військового альянсу на країни, які блокують угоди про зброю. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу публічно заявив про це, заявивши, що обмеження озброєнь "суперечать духу" альянсу.

Помилки минулого

Туреччина прийняла повернення Греції до НАТО у 1980-х роках після того, як дві країни воювали в 1974 році за Кіпр, і прагне не повторювати те, що, за словами чиновників, зараз розглядається в Анкарі як помилка.

Пізніше Афіни та їхні кіпрські союзники стали ключовими перешкодами, які блокують заявку Туреччини на членство в ЄС, відхилили голосування ООН щодо плану об’єднання Кіпру та були залучені в постійні територіальні суперечки з Туреччиною щодо частин Егейського та Середземного морів.

Вивчивши цей урок, чиновники заявили, що було б нерозумно очікувати, що Туреччина і погодиться на приєднання Швеції та Фінляндії в НАТО, якщо спочатку не будуть вирішені суперечки і країни Північної Європи публічно не зобов’язуються солідаризуватися з Туреччиною проти курдських груп.

Агресія Москви сильно потрясла Північний регіон, а це означає, що політики можуть бути готові знайти компроміс.

Інші вимоги

У той час як чиновники заявили, що Туреччина не хоче торгуватися з приводу позиції Фінляндії та Швеції щодо курдського конфлікту, претензії Анкари щодо НАТО глибокі, а список її бажань довгий.

Туреччина хоче бути повторно включеною в програму передових літаків F-35, від участі в якій її відсторонили після того, як вона купила у Росії системи протиракетної оборони С-400. У країни також є невирішений запит до США щодо придбання десятків бойових літаків F-16 і комплектів для оновлення існуючого флоту. Крім того, Туреччина хоче, щоб США зняли санкції через володіння ракетами С-400.

Використовувати свої важелі впливу на розширення НАТО для досягнення будь-якої з цих цілей буде складно. Але Туреччина показала, що готова копати глибоко і навіть завдати шкоди своїй економіці в нещодавніх геополітичних суперечках щодо затриманого американського пастора, російської ракетної угоди або її військових кампаній проти курдів.

Росія, вибори

Чиновники відкинули ідею про те, що протидія Туреччини вступу Швеції та Фінляндії в НАТО має якесь відношення до її зв’язків з Росією або до дружби президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним.

Туреччина шукала серединний шлях у війні в Україні, оскільки вона прагне збалансувати свої зв’язки як з Москвою – критично важливою для захисту турецьких військ, розгорнутих у Сирії, так і з Києвом, якому Анкара постачала озброєні безпілотники.

Вони також заперечували, що гамбіт НАТО пов'язаний з внутрішньою політикою, відкидаючи припущення про те, що винесення курдського питання на глобальну арену має на меті принести користь Ердогану через консолідацію підтримки серед націоналістів перед виборами, запланованими на наступний рік.

За словами чиновників, Туреччина проводить зовнішню політику відповідно до своїх національних інтересів і погодиться на розширення НАТО, якщо занепокоєння, висловлені нею щодо північних країн, будуть задоволені.

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Швеція
Туреччина
Фінляндія
вето
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