Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Це, скоріше, питання місяців, а не тижнів", - відповів Блащак на запитання про те, скільки ще триватиме війна в Україні.

За його словами, Росія зазнала невдачі, хоч як би вона не намагалась продемонструвати успіх так званої військової операції.

"Перший етап цієї війни українці вже виграли. Вони відтіснили росіян від Києва, зупинили їх на сході й успішно утримують довгу лінію фронту. Росія, незважаючи на всю свою пропаганду успіху, зазнала невдачі, а "спеціальна військова операція", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат", - сказав очільник міноборони Польщі.

Міністр наголосив, що збереження підтримки України з боку Заходу є єдиним шляхом до перемоги і підтримання фундаментальних принципів міжнародного права у відносинах між державами.