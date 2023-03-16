"Питання місяців": міністр оборони Польщі сказав, що потрібно для перемоги України у війні
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак уважає, що війна в Україні триватиме місяці. Для перемоги підтримка Заходу має залишатись на стабільно високому рівні
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
"Це, скоріше, питання місяців, а не тижнів", - відповів Блащак на запитання про те, скільки ще триватиме війна в Україні.
За його словами, Росія зазнала невдачі, хоч як би вона не намагалась продемонструвати успіх так званої військової операції.
"Перший етап цієї війни українці вже виграли. Вони відтіснили росіян від Києва, зупинили їх на сході й успішно утримують довгу лінію фронту. Росія, незважаючи на всю свою пропаганду успіху, зазнала невдачі, а "спеціальна військова операція", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат", - сказав очільник міноборони Польщі.
Міністр наголосив, що збереження підтримки України з боку Заходу є єдиним шляхом до перемоги і підтримання фундаментальних принципів міжнародного права у відносинах між державами.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що війна в Україні триватиме ще рік, адже РФ демонструє зневагу до життів як українців, так і своїх військових.
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