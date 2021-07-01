Питання щодо дозволів на польоти між Україною та Туреччиною вирішене, - МЗС

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.



"За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми", - написав Ніколенко.



Він також закликав українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника.



За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до ???????? пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 1, 2021