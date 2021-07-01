Питання щодо дозволів на польоти між Україною та Туреччиною вирішене, - МЗС
Український авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" вирішив проблему з отриманням дозволів на польоти з та до Туреччини
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.
"За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми", - написав Ніколенко.
Він також закликав українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника.
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