English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Питання України для Макрона - питання європейської єдності та реакції на диктатуру, яка загрожує безпеці Європи, - Шкіль
Ексклюзив

Питання України для Макрона - питання європейської єдності та реакції на диктатуру, яка загрожує безпеці Європи, - Шкіль

25 квітня, 2022 понедiлок
21:03
війна з Росією Еммануель Макрон

Журналіст Андрій Шкіль вважає, що для президента Франції Емманюеля Макрона питання України є питанням європейської єдності та реакції на диктатуру, яка загрожує безпеці у Європі

Він висловив таку думку в етері Еспресо.

"На дебатах, які відбулися напередодні 2-го туру виборів президента Франції, після питання, яким чином збільшити купівельну спроможність французів, другим було питання України. Адже Емманюель Макрон розглядає питання України як питання європейської єдності, реакції європейської спільноти на диктатуру, яка загрожу безпеці у Європі. Ця реакція має бути спільна й продемонстрована світові та Україні в першу чергу в такий спосіб, щоб це так само легко читалося", - зазначив Шкіль.

Журналіст додав, що у Франції Україна вже лунає не просто у контексті війни, а як фактор, який обʼєднує Європу.

"Це були важливі вибори з точки зору місця, яке Франція буде посідати у Європі, якою буде європейська спільнота після виборів французького президента. Збереження Макрона як президента Франції дає великі шанси європейській єдності. Україна посідала важливе місце у виборчій кампанії та посідатиме його в майбутній 5-річній каденції Макрона. Зовнішня політика президента Франції буде зорієнтована в першу чергу на зміцнення системи європейської безпеки, в яку буде включена Україна", - зауважив Андрій Шкіль.

  • Нагадаємо, Еммануель Макрон вдруге став президентом Франції. Про це свідчать результати виборів. За Макрона проголосувало 18 779 809 виборців. Він набрав - 58.55%.
  • Президент США Джо Байден, вітаючи свого французького колегу Емманюеля Макрона з переобранням на пост президента Франції, нагадав, що очікує на тісну співпрацю в тому числі й щодо підтримки України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Світ
Франція
Емманюель Макрон
безпека у Європі
Читайте також:
24 квітня, 2022 неділя
Доки ви вітаєте і святкуєте, по дітях в Азовсталі гатить корабельна артилерія й сиплються бомби, - керівник оборони Маріуполя
Ракетний удар
24 квітня, 2022 неділя
Окупанти завдали 9 ракетних ударів по інфраструктурі Кременчука, - очільник ОВА
Іскандер М
24 квітня, 2022 неділя
За 60 км від державного кордону України Росія розгорнула пускові установки ОТРК “Іскандер-М”, - Генштаб
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.97
    Купівля 30.97
    Продаж 32.01
  • EUR
    Купівля 33.26
    Продаж 34.59
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
25 квітня
21:31
Польща передала Україні танки, - Матеуш Моравецький
21:29
ГУР
Вибухи у Тирасполі - це провокація ФСБ з метою нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв, - розвідка
21:16
Ілон Маск
Ілон Маск купує Twitter за $46 мільярдів
21:06
Найбільша судноплавна компанія РФ "Софкомфлот" не зможе зробити оплату платежу за євробондами
21:01
Швеція - НАТО
Швеція отримала гарантії безпеки від США та Великої Британії на шляху до НАТО, - ЗМІ
20:48
Пожежа у Твері
У пожежі в НДІ повітряно-космічної оборони Росії загинуло 17 осіб
20:43
Херсон
Російські військові захопили будівлю міськради Херсона, - Суспільне
20:31
діти війна
У підвалах Херсона перебуває 58 дітей, - Денісова
20:26
Кулеба
Підтримка Франції стане сильнішою, - Кулеба
20:26
На Херсонщині окупанти змушують жителів селища виїхати до 28 квітня, погрожуючи примусовою "евакуацією", - зведення Генштабу
20:21
Данія
Данія стала першим донором Фонду з відновлення зруйнованих енергооб'єктів України
20:10
Сергій Гайдай
У Кремінній стався вибух на зборах росіян та колаборантів, всі загинули, - Гайдай
20:06
Укрзалізниця дизель-поїзд
28 квітня відновиться пряме залізничне сполучення з Сум до Києва
19:50
SOCAR
Азербайджан не платить РФ за газ у рублях, - держкомпанія SOCAR
19:45
"Фабрика повстає з попелу": у Чернігові текстильне виробництво відновлює діяльність і робитиме тканину для ЗСУ
19:34
МЗС РФ
"Симетрична відповідь": Росія висилає 40 німецьких дипломатів
19:30
мирні жертви ООН
ООН підтвердила загибель в Україні за час масштабної війни щонайменше 2665 мирних жителів, із яких 195 - діти
19:21
Ексклюзив
Володимир Фесенко
Потрібна масштабна інформаційна і політична кампанія про незаконність "референдумів" на окупованій Росією території, - Фесенко
19:05
нескорений Маріуполь
Супутник зафіксував третю братську могилу поблизу Маріуполя у селищі Старий Крим, – Схеми
18:51
У "столиці" невизнаного Придністров'я Тирасполі прогриміли вибухи, - місцеве ТБ
18:27
Окупанти обстріляли житлові райони
Обстріл Росією Вінниччини: 5 людей загинули, 18 зазнали поранень
18:16
Вальдемарас Рупшис
"Реваншизм нікуди не зник": командувач Збройних сил Литви вважає, що за 5-10 років Росія знову може стати загрозою для НАТО
18:12
марка "Мрія"
Укрпошта анонсувала марку з літаком "Мрія", намальованим 11-річною дівчинкою
18:05
Тайсон Ф’юрі
Ф'юрі розповів, кого вважає другим за силою важковаговиком світу
18:02
Кирило Буданов і Роман Василюк
Україна повернула з полону пілота Су-25, якого збили росіяни на Донеччині
17:48
Окупанти обстріляли
РФ двічі обстріляла Харківщину, загинуло 3 людей, є поранені, - Синєгубов
17:46
путін Соловйов
Соловйов є російським Геббельсом і може самотужки захлинутися своєю "продукцією", - СБУ про нібито підготовку замаху на пропагандиста
17:32
Порошенко на CNN: візит держсекретаря та міністра оборони США є сигналом, що Україна не просто успішно воює, а й перемагає
17:31
Ірина Венедіктова
До слідчої групи з розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, - Венедіктова
17:26
Ексклюзив
санкції
Німеччина кидається між різними варіантами, позиція Шольца щодо ембарго на газ і нафту з РФ змінювалася кілька разів упродовж тижня, - Краєв
17:23
Бідзіна Іванішвілі
"Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича": Арахамія просить ЄС та США запровадити санкції проти експрем'єра Грузії за зв'язки з РФ
17:18
Кулеба
Досить відмовок, поки українців бомблять, ґвалтують та вбивають, - Кулеба вимагає від ЄС ембарго на російську нафту
16:57
Анатолій Тимощук
Вибрав гроші замість Батьківщини: у "Шахтарі" висловилися про свого екскапітана Тимощука, який працює у російському "Зеніті"
16:52
Філіп Кіркоров
Естонія на п'ять років заборонила в'їзд російському співаку Кіркорову
16:47
міна сапер розмінування
До Києва повернулись 16 диппредставництв, у столиці знешкоджено 866 вибухонебезпечних предметів, - голова МВА Жирнов
16:38
HNLMS Schiedam
Три військові кораблі НАТО прибули до фінського порту на навчання
16:24
Володимир Кличко
Кличко заінтригував можливим поверненням на ринг заради рекорду Формана
16:09
Данило Гетманцев
Деякі роздрібні мережі відмовляються сплачувати податки за 2021 рік під прикриттям війни, – Гетманцев
15:40
Двох очільників громад Запорізької області звільнили з полону, 8 українських мерів захоплені окупантами, - Кличко
15:36
Ексклюзив
Віктор Ягун
Росіяни не воюють, вони просто обстрілюють наші мирні міста і бояться ЗСУ, — Ягун
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV