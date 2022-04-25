Питання України для Макрона - питання європейської єдності та реакції на диктатуру, яка загрожує безпеці Європи, - Шкіль

Він висловив таку думку в етері Еспресо.



"На дебатах, які відбулися напередодні 2-го туру виборів президента Франції, після питання, яким чином збільшити купівельну спроможність французів, другим було питання України. Адже Емманюель Макрон розглядає питання України як питання європейської єдності, реакції європейської спільноти на диктатуру, яка загрожу безпеці у Європі. Ця реакція має бути спільна й продемонстрована світові та Україні в першу чергу в такий спосіб, щоб це так само легко читалося", - зазначив Шкіль.



Журналіст додав, що у Франції Україна вже лунає не просто у контексті війни, а як фактор, який обʼєднує Європу.



"Це були важливі вибори з точки зору місця, яке Франція буде посідати у Європі, якою буде європейська спільнота після виборів французького президента. Збереження Макрона як президента Франції дає великі шанси європейській єдності. Україна посідала важливе місце у виборчій кампанії та посідатиме його в майбутній 5-річній каденції Макрона. Зовнішня політика президента Франції буде зорієнтована в першу чергу на зміцнення системи європейської безпеки, в яку буде включена Україна", - зауважив Андрій Шкіль.

Нагадаємо, Еммануель Макрон вдруге став президентом Франції. Про це свідчать результати виборів. За Макрона проголосувало 18 779 809 виборців. Він набрав - 58.55%.

Президент США Джо Байден, вітаючи свого французького колегу Емманюеля Макрона з переобранням на пост президента Франції, нагадав, що очікує на тісну співпрацю в тому числі й щодо підтримки України.