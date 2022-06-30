Питання заміни прем'єр-міністра не розглядається, - Арахамія
Ні у провладній фракції, ні у парламенті не підіймалося питання заміни діючого очільника уряду Дениса Шмигаля
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у телеграм, коментуючи повідомлення ЗМІ про можливі кадрові ротації очільника Кабміну.
"Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється. Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань", – написав Арахамія.
Втім, він не виключає можливі зміни у Кабінеті міністрів загалом.
"Що стосується інших членів уряду, то точкові ротації в Кабінеті Міністрів відбуваються на постійній основі. Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", - написав Давид Арахамія.
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