Питання заміни прем'єр-міністра не розглядається, - Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у телеграм, коментуючи повідомлення ЗМІ про можливі кадрові ротації очільника Кабміну.

"Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється. Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань", – написав Арахамія.

Втім, він не виключає можливі зміни у Кабінеті міністрів загалом.

"Що стосується інших членів уряду, то точкові ротації в Кабінеті Міністрів відбуваються на постійній основі. Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", - написав Давид Арахамія.