Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на $130 млн
Південна Корея надасть Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 130 мільйонів доларів
Про це пише Reuters.
Міністерство фінансів Південної Кореї повідомило, що міністр Чу Кен Хо та міністр економіки України Юлія Свириденко, які прибули до Сеулу для участі у конференції, підписали угоду про пакет, який складатиметься з пожертв та кредитів.
Однак президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив минулого місяця, що уряд "не може наполягати лише на гуманітарній та фінансовій допомозі" через широкомасштабні напади на українських цивільних осіб та "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може прийняти".
- 29 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про необхідність зробити все, щоб вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, знову не виключивши при цьому надання Сеулом військової допомоги Києву.
- 16 травня перша леді України Олена Зеленська зустрілася у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.
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