Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на $130 млн

Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів Південної Кореї повідомило, що міністр Чу Кен Хо та міністр економіки України Юлія Свириденко, які прибули до Сеулу для участі у конференції, підписали угоду про пакет, який складатиметься з пожертв та кредитів.

Однак президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив минулого місяця, що уряд "не може наполягати лише на гуманітарній та фінансовій допомозі" через широкомасштабні напади на українських цивільних осіб та "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може прийняти".