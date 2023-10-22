Південна Корея та США провели тижневі військові навчання

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що військові навчання під назвою Silent Shark, які проходять раз на два роки, розпочалися 6 жовтня і тривали до неділі, 22 жовтня. Метою було підвищити навички ведення протичовнової війни з огляду на загрози з боку Північної Кореї.

"Навчання відбуваються в той час, коли Пхеньян пообіцяв і далі зміцнювати своє ядерне стримування на тлі загострення напруженості на Корейському півострові", - йдеться у повідомленні.