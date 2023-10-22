Південна Корея та США провели тижневі військові навчання
Військово-морські сили Південної Кореї та Сполучених Штатів провели тижневі протичовнові навчання біля узбережжя острова Гуам
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що військові навчання під назвою Silent Shark, які проходять раз на два роки, розпочалися 6 жовтня і тривали до неділі, 22 жовтня. Метою було підвищити навички ведення протичовнової війни з огляду на загрози з боку Північної Кореї.
"Навчання відбуваються в той час, коли Пхеньян пообіцяв і далі зміцнювати своє ядерне стримування на тлі загострення напруженості на Корейському півострові", - йдеться у повідомленні.
- Нещодавно у південнокорейській провінції, що межує з КНДР, Велика Британія та Південна Корея провели військові навчання за участі понад 4 тис. військових і майже 300 одиниць бойової техніки.
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