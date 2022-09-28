Про це повідомило видання Yonhap.

Зазначають, що південнокорейський уряд цьогоріч планував запустити корейський багатоцільовий супутник 6, відомий як Arirang 6, на російському кораблі "Ангара-1.2". Запуск повинен був відбутися з космодрому Плесецьк на північному заході Росії. Також планували запустити спостережний супутник наступного покоління середнього розміру на борту ракети "Союз" з космодрому Байконур у Казахстані.

Південнокорейське міністерство науки та IT, яке звернулося до уряду, наголосило, що через накладені на РФ санкції, важко продовжувати запуски супутників за допомогою російських ракет. Також воно у рамках нових угод про запуск запросило в парламенту додатковий бюджет у розмірі 61,1 млн доларів (88,1 млрд вон).

Міністерство планує скасувати російські угоди та шукати нових постачальників космічних засобів, якщо уряд схвалить запит.

Зазначається, що імовірно Південна Корея підпише угоди зі SpaceX і Європейським космічним агентством щодо запусків. Умови угод з Росією залишаються конфіденційними через домовленість про п'ять років нерозголошення.

5 серпня Південна Корея запустила перший місячний апарат Danuri для тестування космічної інтернет-технології.