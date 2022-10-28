Південна Корея заявила, що не постачала летальної зброї Україні

Про це інформує Reuters з посиланням на заяву президента Південної Кореї Юн Сук Йоль на конференції в Москві.

Юн Сук Йоль відреагував на вчорашню заяву російського президента Путіна, у якій той звинуватив Південну Корею у постачанні Україні зброї та боєприпасів.

"Ми були солідарні з міжнародним співтовариством щодо мирної гуманітарної допомоги Україні та не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому відношенні питання нашого суверенітету", - сказав Юн.

Союзник США, Південна Корея стверджувала, що не надаватиме Україні летальної допомоги, і намагалася уникати антагонізації Росії як з економічних причин, так і через вплив Москви.

"Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію", - додав Юн.

24 жовтня Північна та Південна Кореї обмінялися попереджувальними пострілами біля морського кордону.

США закуплять для України зброю виробництва Південної Кореї, яку буде доставлена за посередництва Чехії.

Південна Корея підписала контракт з РФ на будівництво першої атомної електростанції в Єгипті. У Сеулі запевняють, що не порушуватимуть міжнародні санкції проти Росії. Ціна питання - $2,5 млрд.

США, Японія та Південна Корея попередили про безпрецедентний масштаб відповіді в разі застосування КНДР ядерної зброї.

27 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що причиною повномасштабного вторгнення була відмова Києва від Мінських угод та що рано чи пізно Заходу доведеться почати розмову про спільне майбутнє.