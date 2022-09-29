Південна Корея виготовить для України на замовлення США зброю на близько $3 млрд

Про це повідомило чеське видання іDnes з посиланням на джерела.

"Бойові дії на Сході України тривають, і атакована країна потребує нових постачань зброї для контрнаступу. В одній з найбільших партій, постачання якої зараз відбувається, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план постачання зброї в Україну", - йдеться у публікації.

За даними видання, США заплатять за озброєння – це будуть ракетні установки та боєприпаси на мільярди доларів. Джерела редакції стверджують що йдеться про 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд.

Передусім мова йде про системи оборони "земля - повітря", відомі як Chiron, які дуже ефективні проти низьколітаючих цілей, наприклад вертольотів.

Міністр оборони Яна Чернохова на прохання про коментар відповіла, що не реагуватиме на "медійні спекуляції", відзначивши, що допомога Україні з боку Чехії триває, і вона не конкретизуватиме деталей "з міркувань безпеки".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США готуються надати Україні допомогу на понад $1,1 млрд

Також відомо, що у зброю у Південної Кореї також замовила Польща. Йдеться про літаки, танки та гаубиці, які мали б поповнити те озброєння, яке було передане Україні.

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