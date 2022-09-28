Про це повідомляє Reuters.

Новий пакет військової допомоги Україні включатиме пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем протидії безпілотникам і радіолокаційних систем, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку.

"Очікується, що для цього будуть використані кошти з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), виділені Конгресом, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не постачати з наявних запасів США", – пише Reuters.

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За інформацією джерела, про пакет допомоги буде оголошено найближчим часом. Він коштуватиме США $1,1 млрд.

27 вересня адміністрація Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням додати до законопроєкту про короткострокове державне фінансування допомоги Україні у сфері ядерної безпеки на $35 млн.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на праві України повернути свої території після псевдореферендуму.

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