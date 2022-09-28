США готуються надати Україні допомогу на понад $1,1 млрд, - Reuters
Сполучені Штати Америки готуються надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $1,1 млрд
Про це повідомляє Reuters.
Новий пакет військової допомоги Україні включатиме пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем протидії безпілотникам і радіолокаційних систем, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку.
"Очікується, що для цього будуть використані кошти з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), виділені Конгресом, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не постачати з наявних запасів США", – пише Reuters.
Читайте також: США можуть без використання ядерної зброї знищити армію РФ одним потужним ударом, - авіатор Хазан
За інформацією джерела, про пакет допомоги буде оголошено найближчим часом. Він коштуватиме США $1,1 млрд.
- 27 вересня адміністрація Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням додати до законопроєкту про короткострокове державне фінансування допомоги Україні у сфері ядерної безпеки на $35 млн.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на праві України повернути свої території після псевдореферендуму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.74
Купівля 40.74Продаж 41.72
-
EUR
Купівля 39.19Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе