Білий дім попросив Конгрес виділити додаткові $35 млн для ядерної безпеки України, - CNN
Адміністрація Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням додати до законопроєкту про короткострокове державне фінансування допомоги Україні у сфері ядерної безпеки на $35 млн
Про це повідомило видання CNN.
Відомо, що кошти мають бути виділені Національним управлінням ядерної безпеки США "на загальні зусилля США з підтримки ядерної готовності України, зокрема на закупівлю та обслуговування додаткових датчиків, оцінку та аналіз даних, а також на забезпечення Національної гвардії України засобами захисту на атомних електростанціях".
Підставою для додаткового фінансування є тривожна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Обстріли об'єкта й території навколо нього пошкодили інфраструктуру та лінії електропередач.
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35 мільйонів доларів – це лише частина допомоги Україні у розмірі $12,3 млрд, яка передбачена в законопроєкті про тимчасове бюджетне фінансування, основна частина якого спрямована на військову та економічну допомогу.
Конгрес має ухвалити законопроєкт до 30 вересня, щоб уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи держустанов.
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