Про це повідомило видання CNN.

Відомо, що кошти мають бути виділені Національним управлінням ядерної безпеки США "на загальні зусилля США з підтримки ядерної готовності України, зокрема на закупівлю та обслуговування додаткових датчиків, оцінку та аналіз даних, а також на забезпечення Національної гвардії України засобами захисту на атомних електростанціях".

Підставою для додаткового фінансування є тривожна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Обстріли об'єкта й території навколо нього пошкодили інфраструктуру та лінії електропередач.

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35 мільйонів доларів – це лише частина допомоги Україні у розмірі $12,3 млрд, яка передбачена в законопроєкті про тимчасове бюджетне фінансування, основна частина якого спрямована на військову та економічну допомогу.

Конгрес має ухвалити законопроєкт до 30 вересня, щоб уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи держустанов.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

У західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Володимир Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України.

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