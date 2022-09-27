Про це в ефірі Еспресо розповів президент Всеукраїнської авіаційної асоціації "АОПА-Україна" та український авіатор Геннадій Хазан.

"Ми маємо розуміти, що у Росії наші партнери ніколи не зменшували рівень отримання інформації за допомогою розвідувальних літаків. На сьогодні, США без застосування ядерної зброї, а тільки з використанням конвенціональної, можуть знищити збройні сили Російської Федерації одним потужним ударом", - сказав Геннадій Хазан.

На думку українського авіатора, один американський літак В-51 без заходження у повітряний простір може знищити весь Чорноморський або Балтійський флот.

"І один літак В-51, лише один літак В-51 у стані знищити Чорноморський флот, а там лишилася уже флотилія, або Балтійський флот у повному складі. Один літак. Не ескадра, не дивізія. Підніметься у повітря і без входу в систему протиповітряної оборони тієї країни, куди буде атака. Тобто президент США сказав, що ми знищимо ваш флот, якщо ви, боронь боже, спробуєте застосувати якусь там тактичну ядерну зброю, то ви отримаєте по повній програмі", - розповів він.

Геннадій Хазан переконаний, що американський літак є вагомим аргументом для російського диктатора Володимира Путіна, який погрожує світу застосуванням ядерної зброї проти України.

"Американський літак В-51 використовується для цілевказання для крилатих ракет і решти озброєння США. Власне, цей літак веде розвідувальну роботу й дає цілевказання конкретній конвенціональній зброї. Тому на сьогодні знищити збройні сили Російської Федерації протягом однієї ночі, наприклад, без використання ядерної зброї, США можуть спокійно. Тому їм є чим брязкати біля вуха того бункерного діда. Вони як брязкнуть, звідтіля лайно полетить у різні сторони", - додав Геннадій Хазан.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

У західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Володимир Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України.

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