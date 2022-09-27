Україна "має абсолютне право" повернути свої землі, - Блінкен

Про це інформує Радіо Свобода

Країни Заходу ніколи не визнають анексію Росією українських регіонів і підтримають Україну в боротьбі за повернення територій. На цьому 27 вересня під час спільної пресконференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен

"Ми та багато інших країн уже чітко заявили, - сказав Ентоні Блінкен, - ми ніколи не визнаємо анексію Росією української території. І я наголошую, що Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території, зокрема повернути землі, так чи інакше незаконно захоплені Росією".

Держсекретар США також повторив слова президента Джо Байдена про те, що за проведення так званих референдумів на окупованих територіях проти Росії будуть запроваджені додаткові жорсткі санкції.

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