Південна Корея збільшить військову допомогу Україні

Про це повідомляє Yonhap.

"Президент сказав, що працюватиме над оперативним забезпеченням обладнання, необхідного Україні, включаючи обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги", – сказав речник президента Південної Кореї Лі До Вун.

Також за словами речника, Юн дав обіцянку після того, як Зеленський подякував Південній Кореї за її гуманітарну допомогу та попросив надати додаткову нелетальну допомогу.

Окрім цього, Юн підтвердив підтримку України Південною Кореєю, зазначивши, що Сеул цінує міжнародний порядок, заснований на свободі, міжнародній солідарності та правилах.

Зустріч президентів двох країн відбулася за ініціативою української сторони в рамках саміту Великої сімки (G7) у японському місті Хіросіма.

Юн і Зеленський також погодилися про необхідність двостороннього співробітництва для післявоєнної відбудови України.

Також зазначається, що президент Південної Кореї сказав, що країна буде підтримувати український народ, доки не буде відновлено мир.