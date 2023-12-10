Північ Донеччини та частково Краматорськ лишилися без світла
Після 16:00 у неділю, 10 грудня 2023 року, на Слов'янській ТЕС (Донецька область) спрацювала захисна автоматика
Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Мороз.
"Спрацювала автоматика захисту на Словʼянській ТЕС. Через що знеструмлено електромережі 110 кВ та 330 кВ. Без електропостачання населенні пункти північної частини області", - заявив він о 16:08.
За словами керівника Донеччини, фахівці ДТЕК спільно зі Слов'янської ТЕС зʼясовують причини спрацювання автоматики захисту.
"Після визначення причин, роботу мережі буде відновлено, або заживлено за іншою схемою", - додав Ігор Мороз.
Наразі без світла перебуває частина міста Краматорськ, інформує міська рада.
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