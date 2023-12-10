Північ Донеччини та частково Краматорськ лишилися без світла

Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Мороз.

"Спрацювала автоматика захисту на Словʼянській ТЕС. Через що знеструмлено електромережі 110 кВ та 330 кВ. Без електропостачання населенні пункти північної частини області", - заявив він о 16:08.

За словами керівника Донеччини, фахівці ДТЕК спільно зі Слов'янської ТЕС зʼясовують причини спрацювання автоматики захисту.

"Після визначення причин, роботу мережі буде відновлено, або заживлено за іншою схемою", - додав Ігор Мороз.

Наразі без світла перебуває частина міста Краматорськ, інформує міська рада.