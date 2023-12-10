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Головна Економіка Північ Донеччини та частково Краматорськ лишилися без світла

Північ Донеччини та частково Краматорськ лишилися без світла

10 грудня, 2023 неділя
16:40
Економіка Світло

Після 16:00 у неділю, 10 грудня 2023 року, на Слов'янській ТЕС (Донецька область) спрацювала захисна автоматика

Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Мороз.

"Спрацювала автоматика захисту на Словʼянській ТЕС. Через що знеструмлено електромережі 110 кВ та 330 кВ. Без електропостачання населенні пункти північної частини області", - заявив він о 16:08.

За словами керівника Донеччини, фахівці ДТЕК спільно зі Слов'янської ТЕС зʼясовують причини спрацювання автоматики захисту.

"Після визначення причин, роботу мережі буде відновлено, або заживлено за іншою схемою", - додав Ігор Мороз.

Наразі без світла перебуває частина міста Краматорськ, інформує міська рада.

Донбас
Краматорськ
Донеччина
Слов'янськ
Донецьк
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